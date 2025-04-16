الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثالث تبدأ 28 إبريل الجاري

أعلنت إدارات مدارس عن اجندة الاختبارات التكوينية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي، التي تبدأ في 28 إبريل الجاري لطلبة الصفوف كافة.

وشددت الإدارات على أهمية التزام الطلبة بالحضور اليومي وعدم التغيب خلال هذه الفترة، لما للاختبارات من دور محوري في قياس مستوى التحصيل الدراسي وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

وبحسب الأجندة المعتمدة التي اطلعت عليها " الإمارات اليوم" ، تنطلق الاختبارات التكوينية الأولى يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، وتستمر حتى الأربعاء 7 مايو 2025. فيما تُعقد الاختبارات التكوينية الثانية في الفترة من الأربعاء 14 مايو وحتى الاثنين 26 مايو 2025.

كما خُصصت الفترة من الثلاثاء 27 مايو إلى الجمعة 30 مايو 2025 لعقد الاختبارات التعويضية، المخصصة للطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول عن الاختبارات التكوينية الاولى والثانية .

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى التعاون في متابعة التزام الأبناء بالحضور والانضباط خلال هذه الفترات، بما يضمن سير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية، متمنية لجميع الطلبة دوام التوفيق والنجاح.