إيقاف تسجيل الطلاب الجدد وإلغاء قيد «المواطنين» بمدارس تقييمها «ضعيف» في الشارقة

كشفت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن مجموعة من الإجراءات بحق المدارس الحاصلة على تقييمات «مقبول» أو «ضعيف» أو «ضعيف جداً» في نتائج برنامج «إتقان»، الهادف إلى مراجعة جودة أداء المدارس الخاصة في الإمارة، مشيرة إلى أن الإجراءات تصل إلى إيقاف تسجيل الطلاب الجدد، وإلغاء قيد الطلاب الإماراتيين، فيما تصل إلى إلغاء تصريح مزاولة المهنة لمدير المدرسة في حال استمر التقييم بالمستوى نفسه لدورتين متتاليتين.

وتفصيلاً، وجّهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميماً برقم 39 لسنة 2025 لمديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، بشأن التشريعات الخاصة بنتائج برنامج «إتقان»، تضمن القرار الإداري رقم 70 لسنة 2025 بشأن التشريعات الخاصة بنتائج برنامج «إتقان» للمدارس الحاصلة على تقييمَي «مقبول» و«ضعيف».

وأفادت الهيئة في التعميم، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» عليه، بأنه بموجب التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة سابقاً، ووفقاً للصلاحيات المخولة للهيئة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تلتزم المدارس الخاصة بتنفيذ ما يتضمنه القرار، وفقاً لتقييم المدرسة في برنامج «إتقان»، فيما تقرر إيقاف تسجيل كل الطلاب الجدد، وإلغاء قيد الطلاب الإماراتيين، وتسليم المستندات اللازمة للطلاب الإماراتيين بالنسبة للمدارس الحاصلة على تقييمَي «ضعيف» أو «ضعيف جداً»، لتمكينهم من الانتقال إلى المدارس الأخرى ذات التقييم الجيد، أو الأعلى وفقاً لاختيار ولي الأمر.

وأضاف التعميم: «أما بالنسبة للمدارس الحاصلة على تقييم (مقبول)، فقد تقرر إيقاف تسجيل الطلاب الجدد من الإماراتيين، وإلغاء قيد الطلاب الإماراتيين، وتسليم المستندات اللازمة للطلاب الإماراتيين لتمكينهم من الانتقال إلى المدارس الأخرى ذات التقييم الجيد أو الأعلى وفقاً لاختيار ولي الأمر، كما سيتم إيقاف تسجيل الطلاب الجدد (الإماراتيون وغيرهم) في حال استمرار حصول المدرسة على تقييم (مقبول) في ثلاث دورات متتالية».

وحددت الهيئة في المادة الثانية من القرار، مجموعة من الإجراءات التي تطبّقها على المدارس وفقاً لتقييم المدرسة في برنامج إتقان، موضحة أنه بالنسبة للمدارس الحاصلة على تقييمَي «ضعيف» أو «ضعيف جداً»، سيتم عدم الموافقة للمالك على ترخيص مدرسة جديدة، وعدم الموافقة على ترخيص مرحلة جديدة أو صف جديد، وإلغاء ترخيص المرحلة العليا (من التاسع إلى الـ12 وما يعادلها)، وإذا استمر حصول المدرسة خلال دورتين متتاليين على تقييمَي «ضعيف» أو «ضعيف جداً» تحت إدارة المدير نفسه، يتم إلغاء تصريح مزاولة المهنة للمدير الصادر من الهيئة.

وفي ما يخص المدارس الحاصلة على تقييم «مقبول»، أكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه في حال استمرار حصول المدرسة على تقييم «مقبول» في دورتين متتاليتين لا تتم الموافقة لها بترخيص مرحلة دراسية جديدة، وتتم الموافقة لها فقط على ترخيص صف دراسي للطلاب المقيدين لديها والمنتقلين للصف الأعلى، وفي حال حصول المدرسة على تقييم «مقبول» في ثلاث دورات متتالية، لا تتم الموافقة لها على ترخيص مرحلة أو صف جديد، وفي حال استمرار حصول المدرسة خلال ثلاث دورات متتالية على تقييم «مقبول» بإدارة المدير ذاته، يتم إلغاء تصريح مزاولة المهنة للمدير، الصادر من الهيئة.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص أنه سيتم التحديث على المدارس الواقعة ضمن نطاق القرار بعد نهاية كل دورة لبرنامج إتقان، فيما يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.