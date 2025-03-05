مدارس: استكمال المناهج ورصد درجات المشاريع "إلزامي" والغياب يؤثر على التقييمات

أكد عدد من إدارات المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في مختلف إمارات الدولة أهمية التزام الطلاب بالدوام المدرسي، إذ أن حضورهم إلزامي الأسبوع الجاري، لاسيما أن تدريس مقررات المناهج الدراسية لم تنته بعد، ومازلت عملية رصد درجات المشاريع قيد الإجراء ولم تستكمل بعد.

وشددت المدارس على أهمية حضور الطلبة إلى المدرسة خلال هذا الأسبوع لاستكمال التقييمات المستمرة، وذلك قبل انطلاق إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني المقررة الفترة من 10 إلى 19 مارس الجاري.

وأوضحت المدارس في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الغياب خلال هذه الفترة قد يؤثر على تقييم الطلبة، حيث تُجرى عمليات التقييم التكويني بشكل متواصل، مؤكدين على ضرورة التزام جميع الطلبة بالحضور وعدم الاستئذان إلا بعذر مقبول.

استمرار التقييمات

وقالت إدارات مدرسية: "نحث أولياء الأمور على التأكد من حضور أبنائهم وبناتهم إلى المدرسة خلال هذا الأسبوع، حيث إن التقييمات المستمرة تُعتبر جزءًا أساسيًا من درجات الطالب، وأي غياب غير مبرر قد يؤثر سلبًا على الأداء العام للطلبة في نهاية الفصل.”.

وأضافت: “نحن ملتزمون بتهيئة الطلبة بشكل كامل قبل بدء الامتحانات النهائية، ولذلك فإن استكمال المناهج ورصد درجات المشاريع يتطلب حضورًا منتظمًا. نرجو من أولياء الأمور التعاون معنا لضمان تحقيق أبنائهم أفضل النتائج.”

وأكدت أن الجهود تركز على ضمان جاهزية الطلبة لخوض الامتحانات بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق أعلى مستويات التحصيل الدراسي.