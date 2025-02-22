«التربية»: دمج خدمتي التسجيل بالمسار المتقدم والقيد والقبول في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، عن دمج خدمة التسجيل بالمسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية مع خدمة تسجيل وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وذلك في اطار جهود الوزارة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية في قطاع التعليم،

منصات رسمية

وافادت الوزارة عبر منصاتها الرسمية التي اطّلعت عليها "الإمارات اليوم" بأن طلاب الصفوف من الخامس إلى الثامن الراغبون في التسجيل بالمسار المتقدم للعام الاكاديمي المقبل 2025-2026، يمكنهم الوصول إلى قناة التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني moe.gov.ae.

استقبال الطلبات

وقالت الوزارة إنه سيتم استقبال طلبات التسجيل حتى يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025، حيث فتحت باب التسجيل في 10 فبراير الجاري لطلبة الحلقة الثانية المواطنين، وأبناء المواطنات (حَمَلة خلاصة القيد)، موضحة أن القبول الأكاديمي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمعدلات الطالب في ثلاث مواد دراسية تضم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

ضوابط التسجيل

وشددت على أن طلبة الصف الخامس الراغبين في التسجيل في المسار المتقدم، مطالبون بالحصول على معدل 90% في اللغة الإنجليزية، مقابل 80% لطلبة الصفوف السادس والسابع والثامن في المادة نفسها، وعليهم تحقيق معدل 90% في الرياضيات، مقابل 80% لطلبة بقية الصفوف في المادة ذاتها، وعلى جميع طلبة صفوف الحلقة الثانية تحقيق معدل لا يقل عن 80% في العلوم.

اشتراطات إلزامية

ووضعت الوزارة ثلاثة اشتراطات لطلبة الحلقة الثانية المتقدمين إلى المسار المتقدم، إذ ينبغي عليهم استيفاء المعيار الأكاديمي المحدد، وأن يكون الطالب ضمن النطاق السكني للمدرسة، وفي حالة أصحاب الهمم، يتم التأكد من قابلية الدمج وفق التقرير الطبي.

موافقة مبدئية

وقالت الوزارة إنه ينبغي حصول المدارس على الموافقة المبدئية من ولي الأمر بعد استيفاء الشروط، حيث سيتم التدقيق على الطلب وإرسال إشعار بالموافقة، وفي حال عدم استيفاء المعايير، سيتم إشعار أولياء الأمور برفض الطلب، وفي حال نقص المستندات أو عدم تطابق النطاق السكني يتم إرجاع الطلب.