«التربية»: تخفيض محتوى «الرياضيات» و«الفيزياء» للصفوف من التاسع إلى الـ 12

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحديث الخطة التعليمية لمادتَي الرياضيات والفيزياء للصفوف من التاسع إلى الـ12 في المسار العام، للفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الأكاديمي 2024-2025، إذ تركز على تخفيض المحتوى التعليمي في كلتا المادتين.

وقالت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، إن الخطة التعليمية المحدثة تركز على تنظيم عملية التعليم والتعلم بما يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة، داعية المدارس الحكومية كافة إلى تطبيق الخطة المحدثة لمادتَي الرياضيات والفيزياء، حيث تستهدف الصفوف من التاسع إلى الـ12 في المسار العام بمادة الرياضيات، والصفوف من العاشر إلى الـ12 في مادة الفيزياء.

وأفادت الوزارة بأنه تم نشر الخطة المحدثة عبر بوابة التعلم الذكي (LMS)، لتكون في متناول جميع المعنيين، حيث يمكن للمعلمين الوصول إليها بشكل ميسر، مشددة على إدارات المدارس والمختصين بأهمية الاطلاع على هذه الخطة، وتطبيقها بما يتماشى مع التوجهات التربوية الحديثة، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه ستتم متابعة التطبيق الفعلي للخطة التعليمية المحدثة، والتأكد من استجابة المدارس لها بالشكل الأمثل.

في سياق متصل، تعكف وزارة التربية والتعليم على رفع كفاءة المدارس الحكومية، وتحقيق جودة العمليات المدرسية، والارتقاء بمختلف مساراتها، بما يصبّ في مصلحة الطالب ويحقق جودة المخرجات، إذ عممت على مدارس قطاع العمليات المدرسية لدبي والمناطق الشمالية استبيانين يحملان 50 سؤالاً لأولياء الأمور وطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، وذلك في إطار تعزيز شراكتهم الفعالة في صناع القرار التربوي، والارتقاء بجودة العمليات التشغيلية في المدارس.

وأوضحت الوزارة أنها تولي اهتماماً كبيراً لجميع مقترحات الميدان التربوي، لاسيما التي تأتي من الطلبة وأولياء الأمور، معتبرة أن تلك الآراء جزء أصيل من اتجاهات الارتقاء بجودة التعليم ورفع كفاءة المدارس.

وأكدت الوزارة أن الاستبيانات ستكون متاحة للمشاركة عبر منصة LMS، إذ تم تصميمها بحيث لا يستغرق إتمامها أكثر من 10 دقائق، وحرصت على أن تكون الأسئلة شاملة، وتغطي كل جوانب العملية التعليمية.

وتركز الوزارة، عبر تلك الاستبيانات، على جمع بيانات دقيقة وواقعية تمكنها من اتخاذ القرارات الممنهجة، التي تسهم في جودة بيئة التعليم، عبر تحليل نتائجها، ما يمكنها من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحسين، وتفعيل الحلول والمعالجات المناسبة.

وأكدت الوزارة أنها ستظل على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ الآراء التي سيتم استخلاصها من هذه الاستبيانات، بهدف تعزيز دور أولياء الأمور والطلبة في تقديم تعليم متميز يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، داعية الجميع إلى المشاركة الفعالة في هذه الاستبيانات.

. «الوزارة» تعكف على رفع كفاءة المدارس الحكومية، وتحقيق جودة العمليات المدرسية.