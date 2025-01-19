سؤال وجواب

يتساءل طلبة: بعد إقرار النظام الجديد للتسجيل بالجامعات، كيف يمكن ضمان العدالة والشفافية في عملية القبول؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها منحت الجامعات مسؤولية ومرونة أكبر في تحديد معايير القبول، وأشارت إلى مواصلتها متابعة إجراءات القبول لضمان جودتها وشموليتها وكفاءتها في تحديد مستويات الطلبة، كما أنها تعمل على إعداد معايير تقييم للجامعات مبنية على مخرجاتها، وبالتالي ستدفع تلك المؤشرات بتعزيز جودة التعليم العالي عوضاً عن التركيز على اختبار معياري واحد عند القبول كما كان معمولاً به سابقاً.