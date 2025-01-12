سؤال وجواب

. يتساءل طلبة: كيف يمكن تقديم إفادة للاستفسار عن البرامج الأكاديمية والجامعات خارج الدولة ؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحصول على تدقيق تفصيلي للبرنامج والجامعة المختارين يتم من خلال تقديم طلب عبر الموقع الرسمي للوزارة، واختيار الاستفسار عن البرامج الأكاديمية والجامعات خارج الدولة، وإدخال بيانات البرنامج الأكاديمي وتفاصيل الجامعة التي يرغب الطالب في الاستفسار عنها، وتحميل المستندات المطلوبة، والضغط على «إرسال» لتقديم الطلب للمراجعة والتدقيق، وقد تستغرق المراجعة 30 يوماً، علماً بأن الخدمة مجانية.