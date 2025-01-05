سؤال وجواب

. يتساءل طلبة: هل يؤثر إلغاء اختبار «إمسات» على أهلية الطلاب للحصول على المنح الدراسية في الجامعات؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اختبار «إمسات» ليس شرطاً للحصول على المنح الدراسية بمؤسسات التعليم العالي، وتحدد كل جامعة شروط المنح وفقاً لقواعدها الداخلية، لذلك يتعين على الطلبة وأولياء الأمور التعرف إلى اشتراطات المنح الخاصة بكل جامعة، وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب فيه الطالب، بالتواصل مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة. وسيتم إلزام الجامعات بنشر معايير القبول.