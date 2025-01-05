«علوم الإمارات» تحصل على تمويل 36 مشروعاً بحثياً جديداً

كشفت كلية العلوم بجامعة الإمارات عن حصولها على تمويل 36 مشروعاً بحثياً جديداً للعام الأكاديمي 2024/2025، إضافة إلى نشر 646 ورقة بحثية في مجلات علمية عالمية محكمة خلال 2023، مشيرة إلى أنه تم تجديد الاعتماد الأكاديمي لبرنامج بكالوريوس علوم الأحياء لمدة خمس سنوات من الجمعية الملكية لعلوم الحياة في بريطانيا.

وأكد عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات، الأستاذ الدكتور معمر بن كروده، أن الكلية تولي أهمية كبيرة لتطوير تقنيات التدريس الحديثة، حيث تعتمد على الفصول الذكية وأساليب التعلم الإلكتروني، وتجهز مختبراتها بأحدث المعدات التقنية والتجريبية. كما تتميز بوجود كادر أكاديمي وبحثي من جنسيات متعددة، يتمتع بخبرات علمية واسعة، ويشارك الطلبة في مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز معارفهم وتنمية مهاراتهم.

وشدد على أن الكلية تتعاون مع مجموعة واسعة من المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية لتعزيز فرص الأبحاث العلمية المشتركة، بما يدعم رؤيتها بتخريج علماء المستقبل.