4 طالبات مواطنات يبتكرن حذاءً ذكياً لتعزيز تعافي المرضى

تعمل أربع طالبات من قسم الهندسة الطبية الحيوية، بجامعة خليفة: عائشة الكندي، وهند ياقوت، وسارة الجنيبي، ونوف النقبي، تحت إشراف الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا الحيوية، الدكتور محمد الجندي، على مشروع طبي حيوي مبتكر، يتمثّل في حذاء يُستخدَم لأغراض إعادة التأهيل، ويحمل اسم «آي ستِب»، ويركز على تطوير حذاء ذكي مصنوع في الإمارات، صُمِّم لتعزيز تعافي المرضى من خلال المراقبة الفورية التي يُحقِّقها دمج التكنولوجيا القابلة للارتداء في رعاية المرضى، لتحسين تقديم الرعاية الصحية وتوفير فوائد كبيرة للمجتمع.

وتحتوي الأحذية الذكية على مستشعرات لمراقبة وزن الجسم، عبر دراسة الضغط في باطن القدم والتكنولوجيا التي يمكن ارتداؤها باستخدام أجهزة الاستشعار المدمجة، لرصد وزن الجسم بشكل مستدام، كما يمكن للأحذية الذكية تعقب معدل ضربات القلب ومستويات العرق والحركة لإعطاء نظرة ثاقبة على رفاهية مرتديها، ومنها مدى القلق الذي يشعر به الشخص. وحازت عضو الفريق، الطالبة عائشة الكندي، جائزة المُنجِز الشاب في المؤتمر المرموق (هيلث 2.0) الذي انعقد في دبي، تكريماً لجهودها في تعزيز الاتصالات بمجتمع الرعاية الصحية، واعتُبرت الفائزة الوحيدة من الدولة من بين مجموعة فائزين في مختلف الفئات.