باحثون من جامعة خليفة يطورون شبكات هجينة توفر طاقة مستدامة

طوّر فريق ضم باحثين من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا نظاماً مبتكراً لإدارة الطاقة، يسهم في تحسين الشبكات الصغيرة الهجينة، وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والديزل لإتاحة الطاقة على نحو أكثر موثوقية واستدامة وكفاءة من حيث الكلفة.

وركّز كل من عادل مرابط، والدكتور أحمد الدُرّة، والدكتور طارق الفولي، والأستاذ الدكتور إيهاب السعدني، مع سوجوي باروا من جامعة سانت ماري في كندا، على طريقة جديدة لتحسين الشبكات تسمى «خوارزمية ليفي الحسابية». وتعتمد الخوارزمية المعززة على تقنيات التحسين الحسابية التقليدية من خلال تعزيز القدرات البحثية، وتجنب الأخطاء الشائعة، ما يتيح حلاً فعالاً لإدارة المصادر المتعددة للطاقة داخل شبكة صغيرة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة السائدة في المجتمعات النائية.

وأفاد الدكتور إيهاب السعدني، بأن أبرز مميزات النموذج قدرة خوارزمية «ليفي الحسابية» على تقليل الكلفة والانبعاثات عند اتخاذ القرارات المتعلّقة بنقل الطاقة، مشيراً إلى أن الفريق البحثي يخطط لمواصلة تحسين النظام لتنفيذه على أرض الواقع، مع التركيز على الدمج بين حلول شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة الكهربائية على نحو يمكن أن يوفر طاقة احتياطية قيّمة أثناء فترات انخفاض إنتاجية مصادر الطاقة المتجددة.