«التربية»: تبسيط إجراءات «معادلة الشهادات الدراسية» للصفوف من التاسع إلى الـ 11

أجرت وزارة التربية والتعليم تحسينات على خدمة طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع إلى الـ11، تتضمن تقليص خطوات إتمام المعاملة إلى خطوتين، وإعادة تصميم نموذج الخدمة بشكل مبسط وسهل، وتقليل عدد المستندات المطلوبة إلى أربعة، إضافة إلى تبسيط اللغة المستخدمة لتصبح واضحة للمتعامل.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوتين اللازمتين لإتمام المعاملة، بعد تسجيل حساب جديد أو الدخول عبر الهوية الرقمية، هما تعبئة الطلب إلكترونياً، وتحميل المستندات المطلوبة، وبعدها يُرسل الطلب للمراجعة. وأوضحت أنه قد تُطلب مستندات إضافية، ومن ثم يُرسل إشعار عندما يكون الطلب جاهزاً للدفع، وبعدها يدخل المتعامل إلى حسابه لإتمام عملية الدفع، واستلام قرار معادلة شهادة التعليم العام.

وذكرت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح لصفوف النقل من التاسع إلى الـ11 الحصول على معادلة الشهادات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العام التي تطبق المناهج الأجنبية داخل الدولة، كما تتيح معادلة الشهادات الدراسية من الصف الثاني الابتدائي إلى الـ11 لأغراض العمل.

وتضمنت شروط معادلة الشهادة الدراسية لصفوف النقل من الصف التاسع إلى الـ11 من داخل الدولة، تصديق الشهادة الخاصة بآخر صف دراسي من الجهات التعليمية المحلية المختصة، وهي دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص بالشارقة، ووزارة التربية والتعليم لبقية الإمارات.

وشملت الشروط ترجمة قانونية معتمدة للشهادة أو أي كشف درجات صادر بلغة غير العربية أو الإنجليزية.

أما بالنسبة للتعلم عن بُعد أو التعلم المفتوح، فأفادت الوزارة بأنه لا يمكن معادلة شهادات التعليم العام بنظام الدراسة عن بُعد أو نظام التعلم المفتوح. وفي ما يخص التوافق مع النظام التعليمي في الدولة، نبّهت إلى أنه لا يمكن معادلة أي شهادة أكاديمية لا تتوافق مع النظام التعليمي في الدولة.

وحددت الوزارة أربعة مستندات رئيسة مطلوبة لمعادلة الشهادات لأغراض الدراسة، وهي شهادة آخر سنة دراسية أتمها الطالب مصدقة من الجهة التعليمية المختصة، وشهادة السنة الدراسية قبل الأخيرة، ورسالة قبول من المدرسة التي يرغب الطالب في الانتقال إليها، ونسخة من مواد «IGCSE» لطلبة المنهاج البريطاني إن وجدت، على أن تكون صيغة المستند المطلوب (PDF)، والحجم المسموح به 2 ميغابايت كحد أقصى لكل وثيقة.

ويمكن التقديم على الخدمة عبر التطبيق الذكي للوزارة أو الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ رسوم الخدمة 50 درهماً، وتستغرق خمسة أيام عمل.

وكانت الوزارة أعلنت في أغسطس الماضي، طرح تسع خدمات رقمية مخصصة لمعادلة شهادات التعليم العام والتعليم الجامعي من داخل الدولة وخارجها، من بينها طلب معادلة شهادة دراسية لصفوف النقل من الصف التاسع إلى الـ11 من مؤسسات التعليم العام التي تطبق المناهج الأجنبية داخل الدولة.

. الخدمة تستلزم تعبئة الطلب إلكترونياً، وتحميل المستندات المطلوبة.