«التربية»: اختبارات تجريبية للفصل الأول في 4 مواد دراسية

تجري وزارة التربية والتعليم اختبارات تجريبية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري 2024-2025، اعتباراً من غد، في أربع مواد دراسية، بهدف تدريب الطلبة، والتأكد من جاهزية النظام الإلكتروني.

وبحسب تعميم وجّهته الوزارة إلى المدارس، سيتم تطبيق الاختبارات التجريبية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم في مادة الدراسات الاجتماعية من الصف الخامس إلى الثامن، وفي مواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) للصفوف من التاسع إلى الـ12 في جميع المسارات التعليمية.

وخاطبت الوزارة الإدارات المدرسية بتنفيذ الاختبارات على منصة «سويفت أكسس» التي توفر تذاكر دخول الاختبارات، محددة الفترة الزمنية لأداء الاختبار بحيث لا تجاوز 30 دقيقة، يتم تحديدها من قبل إدارة المدرسة، بما يضمن استمرارية اليوم الدراسي، موضحة أنه لا توجد فترة تعويضية لهذه الاختبارات.

وشددت الوزارة على أهمية تحديث تطبيق «سويفت أكسس» على أنظمة «أندرويد» و«أي كيو إس» المثبتة على الأجهزة اللوحية المستخدمة لأداء الاختبار لضمان دخول الطالب للامتحان من دون معوقات، مشيرة إلى أنه في حال عدم امتلاك الطالب جهاز حاسوب، لأي سبب من الأسباب، يتعين على إدارة المدرسة توفير جهاز محمول له، ويُمنع استخدام أجهزة الـ«آي باد» أو الأجهزة من نوع «أبل».

واعتمدت وزارة التربية والتعليم الجداول الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2024-2025 للصفوف من الثالث وإلى الـ12 في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وتبدأ الامتحانات في 27 نوفمبر الجاري، وتستمر إلى 12 ديسمبر المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن الاختبارات تبدأ 27 نوفمبر الجاري في مواد المجموعة (A) التي تضم المواد الأساسية، وتستمر إلى 12 ديسمبر، تتخللها إجازة الاحتفالات بعيد الاتحاد، ويسبقها تسليم المهام والمشروعات النهائية لمواد المجموعة (B) من 20 إلى 26 من نوفمبر الجاري.

وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وإلى الـ12 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة. ووفقاً لجداول الامتحانات، يؤدي طلبة الـ12 في المسارات العام والمتقدّم والنخبة مادة الفيزياء في اليوم الأول من الامتحانات في 27 نوفمبر، على فترتين، ورقياً وإلكترونياً، أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون في اليوم الأول امتحان مادة العلوم التطبيقية. وفي 28 نوفمبر، يمتحن الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية، وفي الخامس من ديسمبر مادة الكيمياء، وبعدها التربية الإسلامية في السادس من ديسمبر.

وفي التاسع من ديسمبر يؤدي الطلبة اختبار مادة الرياضيات ورقياً وإلكترونياً، واللغة العربية ورقياً وإلكترونياً في 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية في 11 ديسمبر، حيث يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحانات نهاية الفصل. ويؤدي بعدها طلبة المسار العام والمتقدّم والنخبة مادة الأحياء في 12 ديسمبر.

وحددت الوزارة ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2024-2025، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الخامس والتاسع لجميع المسارات التعليمية في المدارس الحكومية من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويُطبّق امتحان كتابي إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الـ12.

كما شملت الموجهات تطبيق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً، حسب المادة والصف للصفوف من الخامس إلى الـ12، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، فيما حثّت الطلبة على الالتزام بالزيّ المدرسي، وإحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، وأكدت الوزارة أنه لا يُسمح بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية من قِبل المُعلمين، وتستثنى من تلك الاختبارات الموجهة لطلبة الصف الثالث، إذ يُسمح للمعلم/المعلمة بقراءة الأسئلة فقط دون التلميح إلى الإجابة.

• «التربية»: تطبيق الاختبارات التجريبية بالمدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج الوزارة في الدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن، وفي العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) للصفوف من التاسع إلى الـ12 في جميع المسارات التعليمية.