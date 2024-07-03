عبدالرحمن علي آل علي.. درس في الإصرار

يقدم الطالب عبدالرحمن علي آل علي من الصف السابع في مجمع زايد التعليمي - قطاه في الشارقة، نموذجاً ملهماً في قوة الإرادة، وقد استحق أن يكون من بين نخبة أبطال الإمارات في فئة أصحاب الهمم خلال تصفيات الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي» على مستوى الدولة، حيث حل في المركز الثالث.

عانى عبدالرحمن ضعفاً حاداً في بصره، لكنه عاش طفولته مثل أقرانه ومارس هواياته المفضلة كالقراءة وكرة القدم، وكان يقضي بعضاً من وقت فراغه في ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وعلى الرغم من معاناته ضعف البصر استطاع عبدالرحمن قراءة 40 كتاباً خلال مشاركته في الدورة الثامنة من «تحدي القراءة العربي».

يقول عبدالرحمن آل علي إنه لم يسلم من التنمر من بعض زملائه في المدرسة، والتحدي الأكبر الذي واجهه هو عدم قدرته على الجري بسرعة، بسبب مشكلته البصرية.

يسعى عبدالرحمن لتحقيق أهدافه المستقبلية، وأمنيته الكبرى في الحياة أن يصبح رائد فضاء.