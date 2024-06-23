عدنان عباس: الطالب محور العملية التعليمية والمعلم عمادها

أكد المدير التنفيذي لمدارس النهضة الوطنية في أبوظبي، عدنان عباس، أن الإدارة المدرسية تلعب الدور الرئيس في إنشاء مدرسة متميزة، حيث يجب أن تمتلك المهارات والآليات التي تؤهلها للتعامل مع أي متغيرات تمر بها المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أنه بدأ سلك التعليم من أولى درجاته، حيث عمل معلماً لعلوم الحاسب الآلي لمدة تصل إلى 10 سنوات، وترقى بعدها للإشراف على المعلمين، ثم تدرج في الإدارة إلى أن وصل إلى درجة المدير التنفيذي.

وحصل عدنان على العديد من الجوائز وشهادات التميز المحلية والإقليمية في مجالات التدريس والإدارة، كما تم انتخابه رئيساً لمجموعة عمل مدارس أبوظبي الخاصة.

ورسخ نجاحه عبر الإدارة التربوية القائمة على أسس علمية، محققاً واحدة من أفضل نتائج IGCSE في منطقة الخليج في العديد من المجالات.

وقال: «فلسفتي التعليمية ترتكز على فكرة أن الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن المعلم المتطور هو عماد هذه العملية».

وأضاف: «أطبق خمسة عناصر أساسية في الإدارة لضمان تحقيق بيئة تعليمية متكاملة وشاملة، تركز على نمو الطالب الشامل، وتأهيله ليكون فرداً مبدعاً ومبتكراً في مجتمعه. ويقع الطالب في سلم أولويات هذه العناصر، بحيث يتمحور التعليم حول احتياجاته واهتماماته، وتخصيص طرق التدريس لتلائم كل طالب بشكل فردي. ويركز العنصر الثاني على المعلم المتطور، إذ يلعب دوراً حيوياً في هذه العملية. ويختص العنصر الثالث باستخدام الوسائل الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا لدعم العملية التعليمية. والعنصر الرابع في الإدارة تشجيع الابتكار والإبداع لتعزيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وإتاحة الفرصة لهم لتجربة الأفكار الجديدة والمبتكرة. أما العنصر الخامس فيركز على تطوير مهارات الطلاب الحياتية والأكاديمية لمواجهة تحديات العصر».