امتحانات نهاية الفصل الثالث تبدأ غداً

تبدأ غداً امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2023-2024، وتستمر إلى 14 الشهر الجاري، إذ تستهدف طلبة الصفوف من الثالث حتى الـ12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) حضورياً في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس حتى الـ12 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

وأوضحت المؤسسة أن طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص يؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، كما يؤدي طلبة الصف الـ12 المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية، وبحسب الموجهات تجرى الامتحانات التي يؤديها طلبة الـ12 «كتابياً وإلكترونياً» على فترتين، على أن تبدأ إجازتهم الصيفية في أول يوليو المقبل، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 يوليو.

ومن المقرر أن يستهل طلبة الصف الـ12، بمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، سباق الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية غداً (5 يونيو)، على فترتين «كتابة وقراءة» إلكترونياً، تليها مادة الرياضيات «كتابياً وإلكترونياً» يوم 6 منه، فيما يؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم الامتحان في مادة العلوم الصحية يوم الجمعة 7 من الشهر ذاته، فيما يتقدم طلبة النخبة إلى الامتحان في مادة الأحياء في اليوم نفسه، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 10 يونيو «كتابياً وإلكترونياً» على فترتين.

ويتقدم الطلبة لأداء امتحان اللغة العربية «ورقياً إلكترونياً» في 11 من الشهر نفسه، على أن يؤدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 12 منه، ومادة التربية الإسلامية يوم 13 من الشهر ذاته.

ويختتم طلبة الصف الـ12 الامتحانات يوم 14 منه، بمادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يختتم «المتقدم والنخبة» بمادة الكيمياء فقط في اليوم ذاته.

. 8 موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث.