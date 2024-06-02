جامعة الإمارات تموّل 618 مشروعاً بحثياً للطلبة في 3 سنوات

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل «برنامج البحوث الصيفية للطلبة» (SURE+) لـ189 مشروعاً بحثياً بمشاركة 803 طلاب وطالبات من مختلف الكليات والتخصصات هذا العام، وذلك كجزء من مبادراتها الرامية لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية، ليصل بذلك إجمالي المشروعات البحثية الصيفية الممولة من قبل البرنامج إلى 618 مشروعاً بحثياً، حيث مولت الجامعة 225 مشروعاً بحثياً بمشاركة 969 طالباً وطالبة عام 2023، و204 مشروعات بحثية بمشاركة 868 من الطلبة في عام 2022، حيث يهدف البرنامج إلى إعداد الأجيال المقبلة للقيام بدور فعال في تنمية المجتمع.

وتفصيلاً، قام مكتب النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات بتطوير استراتيجية طموحة لتعزيز ثقافة البحث العلمي بين الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المشروعات البحثية من خلال تقديم فرص لتحليل البيانات الحقيقية ونتائج الأبحاث. وتتيح هذه المشروعات للطلبة فرصة المشاركة في المؤتمرات الدولية.

وأكد الأستاذ النائب المشارك للبحث العلمي، الدكتور أحمد مراد، على أهمية دعم الأبحاث الطلابية، إذ تؤمن جامعة الإمارات بأن البحث العلمي هو إحدى الركائز الأساسية للتعليم العالي، مشيراً إلى أنه من خلال تمويل هذه المشروعات تهدف الجامعة إلى تحفيز الطلبة على الابتكار والاستكشاف، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية بطرق مبتكرة ومستدامة.

وقال: «المشروعات الممولة تهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من المجالات الأكاديمية والعلمية، بما في ذلك العلوم الطبيعية، والهندسة، والتكنولوجيا، والطب، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ويشمل الدعم المالي المقدم تغطية تكاليف الأبحاث، بما في ذلك المواد اللازمة، وأدوات البحث، والتكنولوجيا المستخدمة، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للطلاب لإجراء أبحاثهم».

فيما أوضحت الجامعة أن المشروعات البحثية الصيفية الممولة هذا العام تنقسم إلى: 34 مشروعاً لكلية العلوم، و42 مشروعاً لكلية الهندسة، و34 مشروعاً لكلية الطب والعلوم الصحية، وتسعة مشرعات لكلية الزراعة والطب البيطري، و24 مشروعاً لكلية تقنية المعلومات، و15 مشروعاً لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و17 مشروعاً لكلية الإدارة والاقتصاد، و13 مشروعاً لكلية التربية، ومشروع واحد لكلية القانون.

ويعتزم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي عقد مؤتمر في عام 2025 لعرض نتائج البحوث والمشاريع الصيفية ومناقشتها على مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي، تأكيداً على أهمية التواصل البنّاء مع الشركاء لتطوير وتحسين مخرجات البحث.

• 803 طلاب وطالبات من مختلف الكليات والتخصصات شاركوا في البحوث الصيفية للعام الجاري.