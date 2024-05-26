إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين بالمدارس الحكومية للعام 2024-2025

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025 لكافة المراحل الدراسية وذلك من يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق 7 يونيو 2024. يرجى التأكد من تحديث بياناتكم الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل إلكترونياً من خلال موقعنا الإلكتروني http://ese.gov.ae أو تطبيقنا الذكي UAE ESE.