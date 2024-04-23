إتاحة «التعليم الهجين» في المنطقة الشرقية

أتاحت إدارات مدارس خاصة في المنطقة الشرقية، نظام التدريس الهجين، حيث قامت، أمس، ببث حي للدروس عبر المنصات الإلكترونية التعليمية، بهدف تمكين الطلاب الذين لم يستطيعوا الحضور إلى الفصول الدراسية من متابعة دروسهم وفهمها بشكل فعّال.

من جهتها، ذكرت ولية أمر طالبتين تدرسان في مدرسة خاصة بإمارة الفجيرة، مريم الزعابي، قائلة: «تواصلت مع إدارة المدرسة الخاصة وأبلغتها بصعوبة وصول الحافلات المدرسية إليها، فأكدت أن المدرسة ستبث الحصص الدراسية عن بعد إلى حين تأمين الطرق المؤدية إلى المدرسة».

وأضافت: «قامت معلمات الفصل بفتح المنصات التعليمية وبث الحصص الدراسية، الأمر الذي مكّن ابنتيَّ الاثنتين من المشاركة مع الطالبات الأخريات في الفصل الدراسي، سواء بقراءة النصوص أو الإجابة عن الأسئلة».

وقال ولي أمر طالب في المرحلة الثانوية في مدرسة خاصة بإمارة الفجيرة، راشد عبدالله: «أتاحت المدرسة لابني نظام التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، وقد فضّل الحضور مع زملائه، لأن الطرق المؤدية إلى مدرسته سالكة، والموصلات مؤمنة من قبل المدرسة».

وترى ولية أمر خمسة طلبة في مراحل تعليمية مختلفة، موزة الكعبي، أن النظام «عن بعد» قد أتاح للطلبة المتضررين إمكانية عدم تفويت دروسهم، ومتابعتها دون الحاجة لتراكمها عليهم لحين عودة الحياة الطبيعية في مدينة كلباء، وتمكن الطلبة من العودة لمدارسهم حضورياً، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع معلمات فصول أبنائها، لتتمكن من إيجاد حل مناسب يمكنهم من عدم الغياب، ومن مواصلة دروسهم دون انقطاع.

وأضافت: «أعطتني المدرسة خيارين يمكن أولهما التحاق أبنائي بصفوفهم الدراسية حضورياً، أو التعلم عن بعد عبر بث الحصص على منصات التعلم الإلكتروني المعتمدة، وقد اخترت نظام التعلم عن بعد إلى أن تسمح الظروف بعودة الأبناء إلى المدرسة بشكل طبيعي وآمن لمتابعة تعليمهم ومذاكرة دروسهم».