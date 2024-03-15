مدارس خاصة تمنع الطلبة المتأخرين من دخول الامتحانات

حددت مدارس خاصة في الشارقة، عدداً من الضوابط الخاصة بامتحانات الفصل الثاني، والتي بدأت أول من أمس بالنسبة للمنهاج الوزاري، وعدد من المدارس التي تطبق مناهج أجنبية، فيما أتاحت المدارس للطلبة إمكانية البقاء في المنزل خلال الأيام السابقة للامتحانات، لإعطائهم الفرصة للمراجعة، والاستعداد الكامل للامتحانات. وشملت الضوابط منع الطلبة المتأخرين من دخول الامتحانات، وإلزام الجميع بالزيّ الرسمي، وحظر استخدام الهواتف النقّالة والساعات الذكية والأجهزة خلال الامتحانات.

وفي ما يخص الحضور للامتحانات، أوضحت مدارس تتبع المنهاج الوزاري، أنه بالنسبة للطلبة المسجلين في الحافلات، فإنها سوف تنطلق بعد مواعيدها الاعتيادية بنحو ساعة لاصطحاب الطلاب، لإيصالهم إلى مدارسهم للمراجعة قبل الامتحان، ثم ينطلقون منها إلى مكان المدرسة الحكومية، على أن تغادر المدرسة لإعادة الطلبة إلى منازلهم مباشرة بعد انتهاء الامتحان، فيما يمكن لولي الأمر إيصال ابنه إلى مقر الامتحان في المدرسة الحكومية مباشرة.

ولفتت إلى أهمية التزام جميع الطلاب الذين يذهبون إلى مقر الامتحان مباشرة مع أهاليهم، بالوصول بحد أقصى (من الاثنين إلى الخميس الساعة 11:15 صباحاً، والجمعة الساعة 8:15 صباحاً)، ولن تُقبل أي أعذار مثل ازدحام الطرق أو غير ذلك، على أن ينتهي الدوام مع نهاية وقت الامتحان، وستقوم الحافلات بإرجاع الطلاب المقيدين في المواصلات إلى المنازل بعدها.

وبشأن تعليمات الامتحانات النهائية، أوضحت المدارس، أن مشرفي المدرسة سيتواجدون في مقر الامتحان لتسجيل الحضور وتقديم الدعم التقني للطلاب، مع ضرورة الالتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق طيلة أيام الامتحانات، ولن يُسمح للطالب بدخول المدرسة ما لم يلتزم بذلك، مع تأكيد أهمية إحضار الطالب الهوية الإماراتية الخاصة به يومياً إلى الامتحانات.

وقررت المدارس، حظر إحضار الهواتف النقالة أو أي ساعة ذكية أو سماعة ذكية، سواء في الصفوف أو الساحات أو الحافلات أو إلى المدرسة المستضيفة، مشددة على أن أي جهاز يتم ضبطه ستتم مصادرته نهائياً ومحاسبة الطالب على ذلك، لافتة إلى أنه يُسمح باستخدام الآلة الحاسبة لطلبة المرحلة الثانوية، فيما سيتم تنفيذ جزء من الامتحانات إلكترونياً على برنامج swift assess وجزء آخر ورقياً، لذلك يجب على الطلبة الالتزام بإحضار أجهزتهم الإلكترونية والقرطاسية الخاصة بهم يومياً.

وطالبت المدارس، الطلبة بإحضار جهاز اللابتوب أو الجهاز اللوحي (آيباد/ تابلت)، على أن يُمنع منعاً باتاً إحضار الموبايل، ويُفضّل استخدام اللابتوب لطلبة المرحلة الثانوية، فيما يجب أن يكون الجهاز مشحوناً من المنزل بنسبة 100%، وإحضار شاحن الجهاز بشكل إلزامي، فيما يُمنع أن يحتوي الجهاز على شريحة sim card وسوف تتم مصادرة أي جهاز يحتوي عليها، ولا يمكن فتح الامتحان إلا من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة المستضيفة للطلبة.

بدورها، أكدت مدارس خاصة تتبع مناهج دولية، أهمية حضور الطلبة للامتحانات بالزي المدرسي الكامل، والالتزام بموعد الامتحانات المقرر في الجداول، مشددة على أنه يُسمح فقط بإحضار حافظة أقلام شفافة، فيما يُمنع إحضار الهواتف النقّالة والحقائب والساعات الذكية والأدوات الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه يُمنع كذلك تبادل الأدوات الشخصية مثل الآلات الحاسبة أثناء انعقاد الامتحانات، لافتة إلى أنه لا يُسمح للطالب المتأخر أكثر من 15 دقيقة عن موعد الامتحان بدخوله إلا إذا حصل على إذن شخصي من رئيس القسم.