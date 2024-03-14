"الإمارات للتعليم المدرسي" تضبط عدداً من حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في حسابها الرسمي على منصة "إكس"، عن رصد عدد من حالات الغش بين الطلبة خلال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري.

وأكدت المؤسسة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث سيتم منح الطالب علامة الصفر في حال أثبت قيامه بعملية الغش، أما الموظفين المتورطين سيتم إحالتهم للنيابة العامة وذلك تطبيقاً لما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.