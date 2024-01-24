المزروعي: منهج "أخضر" يتم تدريسه لطلبة المدارس قريباً

كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، عن اتفاقية تم إنجازها بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والتربية والتعليم، قامت الأولى على أثرها بإمداد الثانية بكافة المواد العلمية اللازمة لإعداد ما يسمى بـ"المنهج الأخضر" الذي يتمثل في مواد مدرسية حول البيئة وحلول ترشيد الاستهلاك المائي والطاقة، يتم تدريسها في المدارس بمراحل مختلفة، وذلك لتدريسه على مستوى طلبة المدارس قريباً.



وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم: "قدّمنا كافة المواد العلمية والتعليمية المتخصصة حول الطاقة والبيئة والمياه إلى وزارة التربية والتعليم لتضمينها في مواد مدرسية وتدريب المعلمين عليها، وتم استعراض هذا المنهج الأخضر خلال فعاليات (كوب 28)، ويتبقى فقط البدء في تطبيق هذا المنهج وفقاً لرؤية وظروف وموازنة وزارة التربية والتعليم".