امتحانات الفصل الدراسي الأول تنطلق اليوم

يؤدي طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري، في مواد المجموعة «A»، للصفوف من الثالث حتى الـ12، وتستمر حتى السابع من ديسمبر المقبل، حيث يتخلل فترة الامتحانات إجازة يوم الشهيد واليوم الوطني.

ويبدأ طلبة الصف الـ12، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، والأحياء للنخبة، ويمتحن طلبة جميع المسارات مادة الفيزياء يوم الاثنين المقبل، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة امتحان اللغة الإنجليزية، يليه امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلبة المسارات الثلاثة، وفي الخامس من ديسمبر، يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية، وفي السادس من الشهر نفسه يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية، ويختتم طلبة الصف الـ12 من المسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم بمادة الكيمياء.

فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحان العلوم التطبيقية في 27 من نوفمبر الجاري، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة الإنجليزية، ويخوضون امتحان اللغة العربية في الـ29 من الشهر نفسه، وفي الخامس من الشهر نفسه يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون امتحاناتهم في 6 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.

وأعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدولة الزمنية المحدثة لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، تماشياً مع إعلان مجلس الوزراء حول موعد إجازة عيد الاتحاد الـ52، والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر2023.

وبينت المؤسسة أنه وفقاً لإعلان مجلس الوزراء تم تحويل اختبار المادة المحددة في تاريخ 7 ديسمبر إلى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر وفق جداول الاختبارات المعلنة سابقاً. ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد الـ52 ، بتاريخ 5 ديسمبر بدلاً من 4 ديسمبر 2023، وبناءً عليه سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 6 ديسمبر لبعض المراحل و7 ديسمبر لبعضها الآخر.

من جهة أخرى، اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام و المتقدم) خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الـ12 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة، ويقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، ويقدّم طلبة الصف الـ12 المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية.

وشدّدت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثت الطلبة على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات، ويطبق امتحان اللغة الإنجليزية للصف الـ12 كتابياً وإلكترونياً.