«التعليم والمعرفة» تفتح باب التسجيل في «بعثات خطوة»

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل لاستقبال الطلبات للدفعة الثانية من برنامج بعثات خطوة للعام الدراسي 2023/24.

ويتيح البرنامج الفرصة لشريحة أوسع من الطلبة لتحقيق إنجازات أكاديمية وشخصية مستدامة من خلال تزويدهم بمسارات دراسية مخصصة في مجموعة واسعة من المجالات الأكاديمية.

وسيتم اختيار 600 طالب وطالبة من الطلبة المتقدمين للدراسة في الخارج، حيث سيبدأون دراستهم خلال شهري يناير وسبتمبر 2024.

وسيلتحق الطلبة المبتعثون بـ38 كلية مجتمعية في الولايات المتحدة وكندا على مدى عامين، للدراسة في 42 تخصصاً تغطي ثمانية مجالات تلبي متطلبات القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية لدولة الإمارات، بما في ذلك الزراعة والفنون والعلوم الإنسانية وإدارة الأعمال والقانون والهندسة والصحة وتقنيات المعلومات والاتصالات.

وسيتمكن الطلبة من تحويل ساعات الدراسة المعتمدة إلى إحدى الجامعات العالمية أو المحلية لاستكمال دراستهم والحصول على درجة البكالوريوس.

وقالت مدير تنفيذي بقطاع تمكين المواهب في الدائرة، الدكتورة بشاير المطروشي: «بعد الانطلاقة الناجحة للبرنامج العام الماضي، نتطلع لاختيار طلبة الدفعة الثانية وإعدادهم لبدء فصل جديد من رحلتهم التعليمية في الكليات والمجتمعات في دول أميركا الشمالية. ونواصل بالتوازي مع ذلك التزامنا بإتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي للتعرف إلى الثقافات ومنهجيات التفكير العالمية الجديدة، وإثراء تجربتهم التعليمية الشاملة، وتعزيز قدراتهم من خلال تزويدهم بالدعم والتوجيه الأكاديمي المباشر».

واستقبل برنامج خطوة أكثر من 10 آلاف طلب في العام الدراسي الماضي، تم اختيار 441 مرشحاً منهم للدفعة الأولى، بما في ذلك 361 طالباً و80 طالبة، حيث أتيحت لهم فرصة دراسة 42 تخصصاً في الولايات المتحدة وكندا.

ونجح الطلبة المبتعثون في عملية التقييم الدقيقة التي تضمنت برنامج تدريب تحضيري نظمته الدائرة على مدار خمسة أيام، ومجموعة من المقابلات السلوكية وجلسات التقييم النفسي وتنمية المهارات الشخصية ودراسات حالة لضمان جاهزيتهم.

كما استفاد 80% من الطلبة المبتعثين من برامج تعلّم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ما أسهم في تعزيز مسيرة تطورهم الأكاديمي والتكيّف مع تجربتهم التعليمية الجديدة.

وكانت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أطلقت برنامج بعثات خطوة بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في سبتمبر الماضي، بهدف الارتقاء بالطموحات الأكاديمية والمهنية للطلبة الإماراتيين من خلال توفير مسارات بديلة للتعليم العالي في الولايات المتحدة وكندا لـ6000 طالب وطالبة حتى عام 2028.

ويستقبل البرنامج المموّل بالكامل خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الخلفيات الأكاديمية والاجتماعية ممن لم يتمكنوا من الانضمام لبرامج البعثات الخارجية سابقاً.

ويلتزم جميع الطلبة خلال فترة دراستهم في الكليات المجتمعية بالإقامة مع عائلات مضيفة في دول الدراسة، حيث اختارتها دائرة التعليم والمعرفة بالتعاون مع أهم المنظمات المختصة في هذا الشأن، ليكتسب الطلبة فهماً أوسع للثقافات ومنهجيات التفكير العالمية.

ويمكن لخريجي المرحلة الثانوية من مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية وخريجي الخدمة الوطنية من غير الحاصلين على البكالوريوس تقديم طلبات الانضمام للبرنامج في حال تحقيقهم معدلاً لا يقل عن 65% في الصف الثاني عشر، ونتيجة لا تقل عن 3.0 في «آيلتس». وستمنح الأفضلية لمرشحي العائلات المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي لضمان حصولهم على وصول متكافئ إلى الفرص التعليمية. وسيخضع المرشحون لعملية تقييم من ثلاث مراحل، تتضمن برنامج تدريب تحضيري، ومجموعة من المقابلات الشخصية، وأنشطة تفاعلية قبل المغادرة لدول ابتعاثهم.

ويحصل الطلبة المبتعثون ضمن برنامج خطوة على بدلات المعيشة ودعم المرشدين الذين يتولون متابعة مسيرتهم، إلى جانب تغطية تكاليف الدراسة والإقامة طوال فترة دراستهم وتحضيرهم لشهادة البكالوريوس، وتغطية تكاليف دراسة اللغة الإنجليزية لعام إضافي عند اللزوم.