بيان من "تعليم" بشأن شائعة وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب

نفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي صحة ما يتم تداوله عن وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية أو إعادة للعام الدراسي، مؤكدة أن ذلك غير صحيح ولا أصل له في الواقع ولا توجد حالة وفاة لطالبة بهذا الإسم في دولة الإمارات.

وأصدرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بيانا رسمي قالت من خلاله "تؤكد مؤسسة الإمارات للتعليم بأن ما يتم تداوله عن وفاة طابة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية أو اعادة للعام الدراسي غير صحيح ولا أصل له في الواقع، ولا يوجد اسم مقيد لطالبة بهذا الإسم في سجلات المدارس التابعة للمؤسسة في دولة الإمارات.

وأضافت عند التأكد من الجهات الرسمية المعنية تبين أيضا بأنه لا توجد حالة وفاة لطالبة بهذا الإسم في دولة الإمارات. حيث أن القصة مفبركة من بعض الحسابات على وسائل التواصل ولا أساس لها من الصحة" .

وشددت على أن ما يتم تداوله يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإتحادي لما يسببه من بلبلة في المجتمع ونشر لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة وتهيب المؤسسة بالجميع الرجوع للمصادر الرسمية للأخبار قبل تدالها لها ونشرها.