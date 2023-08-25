«طرق دبي» توزع حقائب مدرسية على الطلبة

احتفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بمناسبة العودة إلى المدارس، من خلال توزيع حقائب مدرسية ومستلزمات دراسية أساسية على الطلبة، بالتعاون مع «الهلال الأحمر الإماراتي»، وإدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وشركة «كيوليس إم إتش آي»، المشغّلة لمترو وترام دبي.

وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً بموسم العودة إلى المدارس، من خلال تفعيل دور مبادراتها المجتمعية التي تدعم الطلبة وأبناء الأسر من ذوي الدخل المحدود، لدعمهم ومساعدتهم وتمكينهم من اجتياز عام دراسي مكلل بالنجاح. وتتضمن المبادرة توفير حقائب مدرسية شاملة جميع المستلزمات الدراسية الأساسية، التي تحتوي دفاتر الكتابة والرسم وأقلام الحبر والرصاص والتلوين والمساطر وغيرها.