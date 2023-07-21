40 طالباً يعيشون تجربة علمية مشوقة ضمن «كن رائد فضاء»

جمعت «هيئة الشارقة للكتاب» في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع«أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك» 40 طالباً وطالبة من مدارس المنطقة الشرقية وإمارة الفجيرة، في البرنامج الصيفي الأول من نوعه الموجه للطلاب بعنوان «كن رائد فضاء». استهدف البرنامج - الذي جرى تخصيصه للطلاب من الفئة العمرية ما بين 14 و18 سنة - تحفيز المشاركين على تنمية معارفهم والحصول على إجابات علمية دقيقة للأسئلة التي تدور في أذهانهم حول علوم الفضاء والرحلات الاستكشافية وتشجيعهم على استلهام تجارب أربعة من روّاد الفضاء الإماراتيين.