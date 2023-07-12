سارة الأميري تكرّم فريق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الفائز في المسابقة العلمية بالكويت

كرَّمت وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، الطالبات والمعلمات الفائزات فيمسابقتي مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي بدولة الكويت الشقيقة.

حضر حفل التكريم الذي عقد اليوم في مقر المؤسسة بدبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، والمدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، محمد الهاشمي، والمدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول، سليمان الكعبي، والمدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، حصة رشيد، وعدد من القيادات التربويةوأولياء أمور الطالبات.

وحصدت الطالبتان عائشة خالد يوسف المغني وموزة علي عبدالله اليماحيفي مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية، المركز الأول عن مشروعهما «سولر سكانر» الحائز على براءة اختراع، وهو عبارة عن نظام لتنظيف الألواح الشمسية عبر تقنية إنترنت الأشياء، والذي يسهم في توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة.

وفازت المعلمتان عائشة عبدالرحمن الزرعوني بجائزة أفضل بحث وتطوير، والمعلمة مروة خميس اليماحي بجائزة أفضل ابتكار متميز على مستوىالشرق الأوسط في مسابقة MEWIIN.

وأكدت سارة الأميري، أن الإمارات أصبحت قادرة على تنشئة مبدعين في مختلف المجالات، بفضل فكر ورؤية القيادة الرشيدة التي تولي قطاع التعليم الوطني أهمية كبيرة، ووفرت كل الدعم لتصبح المدارس الحكومية بيئة محفزة على الابتكار والبحث والاستكشاف العلمي، لافتة إلى الرعاية العلمية التي يحظى بها الطلبة في مختلف المراحل الدراسية لصقل معارفهم وتنمية مواهبهم العلمية.

وأشادت الأميري بالإنجاز المتميز الذي حققته الطالبات المشاركات في مسابقة الشيخة فادية السعد الصباح العلمية، والذي يعكس جهود المؤسسة في دعم وتنمية مهارات الطلبة في مختلف المجالات العلمية، والتي أثمرت نتائج مشرفة في العديد من المسابقات والمحافل العلمية الدولية، التي تحرص المؤسسة على إشراكهم فيها لدورها في تعزيز قدراتهم العلمية واكتسابهم الخبرات التي تساعدهم في تحقيق التقدم والتفوق خلال مسيرتهم التعليمية.

وهنأت معاليها الطالبتين «عائشة وموزة» الفائزتين بالمركز الأول، والطالبات شما خلفان علي الكندي وشمسة علي عبيد سعيد النقبي وشيخة أحمد راشد خلف الزعابي، اللاتي حققن نتائج متقدمة خلال المسابقة. كما هنأت المعلمتين عائشة الزرعوني ومروة اليماحي على إحرازهما جائزتين في الابتكار والبحث العلمي على مستوى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنهما من الكوادر المتميزة في الميدان التربوي الذي يذخر بالعديد من النماذج المشرفة.

يذكر أن الطالبتين عائشة خالد يوسف المغني وموزة علي عبدالله اليماحي، حصلتا على جوائز عدة في مسابقات علمية، منها المركز الأول في مسابقة المعرض الوطني للابتكار، ومسابقة المبتكر الصغير على مستوى الدولة، والمركز الثاني في مسابقة «هاكاثون البيئي».