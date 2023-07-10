"نقل عجمان" تطالب ذوي الطلبة بإبلاغ المدارس عن أي مخالفة لـ"الحافلات"

أصدرت هيئة النقل في عجمان، 3763 تصريحاً للحافلات والسائقين والمشرفين العاملين في مجال النقل المدرسي في إمارة عجمان، وذلك خلال العام الماضي، بهدف تعزيز السلامة المرورية خلال نقل طلبة وطالبات المدارس. وأهابت الهيئة من جميع العالمين في مجال النقل المدرسي بأهمية الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بعملية نقل طلبة وطالبات المدارس خلال رحلتي الذهاب والإياب وإصدار التصاريح الخاصة بممارسة نشاط النقل المدرسي.

وشددت الهيئة على أهمية التزام أولياء الأمور باستقبال أبنائهم من الحلقة الثانية في المواعيد المحددة عبرهم أو من ينوب عنهم. وتزويد المدرسة بالبيانات اللازمة للتواصل معهم وتحدثيها كلما لزم عليهم استلام الطلبة من المدرسة حال إعادتهم إليها بسبب عدم تواجد من يستقبلهم عند نقطة الوصول المحددة.

كما يتوجب عليهم إبلاغ إدارة المدرسة بأي مخالفة تتعلق بنظافة الحافلة المدرسية أو سوء تصرف السائق أو المشرف وتوعية أبناؤهم بأهمية توخي السلامة أثناء الرحلة وخاصة عند انتظار الحافلة والصعود والنزول منها.

وأكدت هيئة النقل في عجمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل المدرسي، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا في ضبط عملية النقل المدرسي، حيث أصدرت الحافلات المدرسية عدد 1280 تصريحاً للحافلة و1146 تصريحاً للسائق و 1337 تصريحاً للمشرفين، والتي تساهم في تعزيز مستوى السلامة وتحقق نقل آمن ومستدام.

وتحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة السلامة المرورية بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تشترط استخراج تصريح نقل مدرسي للحافلة والسائق بالإضافة إلى المشرف، ولا يتم استخراج التصريح إلا بعد مروره بعدة مراحل أساسية منها آلية فحص الحافلات المدرسية في مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، للتأكد من سلامة الحافلات المدرسية التي تنقل الطلاب من وإلى المنشآت التعليمية على أن تطبق الحافلات المدرسية في الإمارة.

كما تطبق الهيئة الاشتراطات والمواصفات القياسية الإماراتية من مواصفات الأمن والسلامة إلى المواصفات الداخلية والخارجية للحافلة كشرط من شروط تجديد ملكية الحافلة أو التصريح النقل المدرسي لضمان رحلة آمنة لطلاب المدارس أثناء تواجدهم في الحافلات المدرسية أبرزها تشغيل الذراع الإلكترونية والتأكد من تزويد الحافلة بالكاميرات ومدى فعاليتها داخل وخارج الحافلة بالإضافة على أهمية وجود حقيبة الإسعافات الأولية وغيرها من المواصفات الأساسية.

ويأتي إصدار تصريحي سائق حافلة مدرسية ومشرفي الحافلة، من خلال تأهيل السائقين والمشرفين على الحافلات المدرسية وذلك ضمن برامج ودورات تدريبية، على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية وبما ينسجم مع الأخلاقيات المهنية والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية، لضمان سلامة أبنائنا الطلبة خلال الرحلة المدرسية.

وأكدت هيئة النقل في عجمان أهمية تحقيق النقل المدرسي المميز والآمن والذي يرفع من طمأنينة الآباء والأمهات ويرفع من معنويات الطلاب والطالبات، مما يكون له الآثار الإيجابية على تحصيلهم المعرفي ونتائجهم المدرسية، مشددة على أهمية الانضباط في وقت الرحلة المدرسية من وإلى المدرسة.

وأشارت الهيئة إلى أهمية الدورات التدريبية للسائقين ومشرفي الحافلات المدرسية والتي تتضمن معلومات متنوعة في السلامة المرورية كالإسعافات الأولية وطرق الإخلاء واستخدام الطفايات وكيفية التعامل مع أجهزة الحضور والانصراف، بالإضافة إلى التأكد من خلو الحافلة من أي مشاكل قد تعرض حياة الطلبة للخطر وضرورة الالتزام بالسرعات المرورية المقررة والتي من خلالها يكون السائق أو المشرف ملم بمسؤولياته وواجباته وفق المعايير.

كما تلزم الهيئة المنشآت المدرسية بأهمية فحص الحافلات المدرسية كشرط إجباري للحصول على تصريح حافلة مدرسية بناء على اشتراطات معينة حددتها الهيئة في لائحة النقل المدرسي والتي شاركتها الهيئة مع جميع من هو مسؤول عن النقل المدرسي، كاللون والعمر الافتراضي وعدد الأبواب والمقاعد والعديد من المعايير لتحقيق مستوى عالي من السلامة المرورية.

وتتضمن اللائحة الواجبات والمسؤوليات التي يجب على الوالدين الالتزام بها كالوقوف مع الأطفال أثناء انتظار الحافلة، وتزويد مشرف المدرسة أو المنسق برقم الهاتف الصحيح والذي يمكن الوصول من خلاله لأحد الوالدين في الحالات الطارئة، وتقوم الهيئة بتحديث اللائحة بشكل مستمر وموافاة الجهات المعنية بها.

وتوجه الهيئة مشغلي النقل المدرسي بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة من هيئة النقل فيما يخص تنظيم عمليات النقل المدرسي والالتزام بالتقديم على كافة التصاريح اللازمة للعام الدراسي المقبل تسريعا للعملية وضمانا لاستمرارية الأعمال على أكمل وجه.