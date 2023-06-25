أوائل الثانوية العامة: دعم الدولة والأسرة وتنظيم الوقت .. سبب تفوقنا

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوائل الثانوية العامة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وتضمنت قائمة الأوائل على التعليم العام ياسمين محمود عبدالله محمد علي الأولى من مسار النخبة بمدرسة الراشدية بدبي، وسهيلة طارق عمران جاد محمود (مسار متقدم بمدرسة باحثة البادية- الشارقة)، وملاك فاضل عبدالله الزيودي (عام – مدرسة مليح أبو ظبي)، وحمد إبراهيم خلفان سعيد الفلاسي (تطبيقي مدرسة المعارف- دبي)

أما بالنسبة للتعليم الخاص، فجاءت تقى يوسف الغبيط (متقدم- مدرسة الرؤية الخاصة أبوظبي)، وليان أحمد محمد رضا التميمي (عام- مدرسة الوردية الخاصة- أبوظبي).

وفيما يتعلق بنظام ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، تضمنت قائمة الأوائل أروى عوض علي حسين النعيمي (متقدم- ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أبوظبي)، وعائشة علي خميس علي صفداني (عام- ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أم القيوين)، ومريم عثمان عبدالله أبوبكر العمودي (العلوم المتقدمة- ثانوية التكنولوجيا التطبيقية- العين)



وتفصيلا أبدت الطالبة ياسمين محمود عبدالله، الأولى على مسار النخبة في الثانوية العامة، سعادتها البالغة بإعلانها الأولى على الدولة في الثانوية العامة وتلقيها اتصالاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معتبره إياه فخراً كبيراً.

وقالت ياسمين لـ"الإمارات اليوم": "هذه السنة كانت بالنسبة لي كأي سنة دراسية عادية، وكنت أنظم وقتي بشكل كبير، ولا أؤجل عملي لأوقات أخرى حتى لا تتراكم عليّ المسؤوليات، لكن واجهتني بعض التحديات مثل المناهج الدراسية، وتقديم الجامعات واختبارات إمسات، وهدفي كان الموازنة بين دراستي العادية وباقي المهام الأخرى

وكشف الطالب حمد إبراهيم خلفان الفلاسي، الأول على المسار التطبيقي في الثانوية العامة، أنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، وقال الفلاسي لـ"الإمارات اليوم": "منذ بداية هذا العام الدراسي تحديت نفسي وقلت إن هذه السنة ستكون مصيرية لمستقبلي وحياتي بأسرتها، ولابد أن أبذل كل ما في وسعي لرفع اسم وطني عالياً، وتحقيق الفخر لأسرتي، ودائماً ما كنت أضع في رأسي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأننا لن نرضى إلا بالمركز الأول، والحمدلله تمكنت أن أصبح ضمن الأوائل".



من جهتها أعربت الطالبة، تقى يوسف الغبيط من دولة سوريا، الأولى مسار متقدم، من مدرسة الرؤية الخاصة بأبوظبي، والحاصلة على نسبة 100%، عن سعادتها بهذه النسبة التي جاءت نتيجة لحرصها الشديد على متابعة دروسها أولًا بأول والانتظام في الحضور من اليوم الأول للدراسة، والاهتمام بسؤال معلماتها عن كل ما يتعلق بالمنهج حيث كانت تحرص على أن تكون من الأوائل كل عام.وأوضحت تقى أن جدولها اليوم كان يتضمن الالتزام بالنوم مبكرا، والاستيقاظ مبكراً ومراجعة دروسها والذهاب إلى المدرسة وهي بكامل نشاطها وتركيزها للانتباه لشرح المدرسات، وعقب عودتها تبدأ بمذاكرة جميع دروسها، مؤكدة أن تنظيم الوقت هو الطريقة المُثلى للحصول على أفضل النتائج.



وأرجعت الطالبة مريم عثمان عبدالله أبوبكر العمودي، مسار العلوم المتقدمة، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية العين، مجمع طحنون بن محمد التعليمي، والتي حققت نسبة نجاح 99.6%، ، تفوقها إلى حبها لوطنها، ومساندة أسرتها ومعلميها، مشيرة إلى أنها تسعى منذ الصغر لأن تكون مواطنة إيجابية تحرص على أداء واجبها تجاه وطنها وأسرتها، وذا الواجب في هذه المرحلة هو النجاح والتفوق.

فيما أكدت الطالبة، ليان احمد محمد رضا التميمي، من دولة الأردن، الأولى مسار عام مدرسة الوردية الخاصة بأبوظبي، والحاصلة على نسبة 100%، أن نجاحها في الثانوية العامة بهذا المجموع جاء بفضل الله عز وجل، والمدرسين، والأسرة، وأن قدوتها في الحياة هو والدها، الذي يشجعها وأخوتها دائما على الانضباط والالتزام.

من جهتها قالت الطالبة عائشة على خميس على صفداني، من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية - أم القيوين – بنات، على معدل 99.5% في نتائج الثانوية العامة، أن تفوقها في الثانوية العامة ثمرة لجهودها في المراجعة الشاملة والمستمرة طول العام الدراسي من خلال إعداد برنامج للاستعداد للامتحانات