حمد الأول على المسار التطبيقي: مقولة الشيخ محمد بن راشد "لن نرضى بغير المركز الأول" كانت المُحفّز الأكبر لي

كشف الطالب حمد إبراهيم خلفان الفلاسي، الأول على المسار التطبيقي في الثانوية العامة، أنه لم يكن يتوقع أن يكون ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، لكنه بمجرد أن وجد اسمه ضمن الأوائل الذين أعلن عنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعر بالصدمة من المفاجأة السارة ولم يتمالك نفسه بعدما رفع رأس أسرته والدولة بأكملها.

وقال الفلاسي لـ"الإمارات اليوم": "منذ بداية هذا العام الدراسي تحديت نفسي وقلت إن هذه السنة ستكون مصيرية لمستقبلي وحياتي بأسرتها، ولابد أن أبذل كل ما في وسعي لرفع اسم وطني عالياً، وتحقيق الفخر لأسرتي، ودائماً ما كنت أضع في رأسي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأننا لن نرضى إلا بالمركز الأول، والحمدلله تمكنت أن أصبح ضمن الأوائل".

وأضاف: "واجهت بعض الصعوبات هذه السنة لأنها لم تكن مثل غيرها من السنوات الماضية، وبها ضغط زائد، فضلاً عن كونها السنة التحصيلية، والحمدلله كنت أذاكر أولاً بأول ووضعت هدفي في رأسي وتمكنت من تحقيقه".

وأوضح أنه يسعى لدراسة هندسة الطيران والإلكترونيات، لرغبته في أن يصبح مهندس طيران، مهدياً نجاحه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولأسرته ومعلميه على الدعم الكامل الذي قدموه له للوصول إلى التفوق.