عبدالله خميس ..الثاني على "التكنولوجيا التطبيقية": والدي أصيب بالسرطان.. وحرصت على التفوق "من أجله"

أبدى الطالب عبد الله خميس ناصر على الرويحى، الثاني على الدولة بنظام ثانوية التكنولوجيا التطبيقية، سعادته البالغة بإعلانه ضمن أوائل الدولة في المرحلة الثانوية، مؤكداً أن تنظيم الوقت كان العامل الأبرز الذي اعتمد عليه للوصول إلى التفوق.

وقال عبدالله خميس الطالب بمدرسة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بنين بعجمان لـ"الإمارات اليوم"، إن أكثر شيء ساعده على التفوق هو تنظيم الوقت ودعاء الوالدين، مشيراً إلى أنه مرّ بظروف صعبة في الفترة الأخيرة قبيل الامتحانات بسبب إصابة والده بمرض السرطان وقيامه بمساعدته طوال الوقت بجانب دراسته، وهو الأمر الذي أعطاه دفعة قوية للتفوق حتى يؤثر هذا الأمر بالإيجاب على صحة والده.

وأضاف: "كنت أقضي وقتي بالمدرسة وعقب عودتي أذاكر ساعة ونصف لمراجعة كل ما درسته، وفي فترة الامتحانات كنت أذاكر أوقاتاً أطول"، مؤكداً أنه حرص دائماً على تنظيم وقته وجهده، وخاصةً في ظل الظروف الصعبة التي واجهته بمرض والده.

عبدالله كشف أن والده يمكث حالياً في المستشفى لتلقي العلاج، ولم يعرف بالنتيجة فور ظهورها لخروجه تواً من عملية جراحية، حيث يتواجد معه عبدالله، لافتاً إلى أنه كان يعمل على الانتهاء من مذاكرته سريعاً وإنهاء كل أعماله للبقاء بجانب والده وبحث احتياجاته.

ويوضح عبدالله: "أحلم بدخول كلية الطب لرغبتي في العمل كطبيب أمراض جلدية بعد تخرجي حباً في هذا التخصص".