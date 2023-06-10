«حمدان التعليمية» تُطلق الموسم الثالث من «تحدي علوم المستقبل»

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ممثّلة في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، الموسم الثالث من مسابقة «تحدي علوم المستقبل» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمثل مسابقة «تحدي علوم المستقبل» منصة هدفها تعزيز تعلم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال التركيز على أساليب التعلم متعدد التخصصات للطلاب الموهوبين، وتشجيعهم على الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وإلهامهم تطبيق هذه المعارف في حل المشكلات العملية، من خلال المسابقات والتحديات التي تحفّز القدرات العقلية، واكتساب مهارات جديدة، ومشاركة رؤاهم ومعرفتهم مع مجتمعاتهم، وبالتالي تسهم في تحقيق تطلعاتهم في الابتكار، وإحداث تأثير إيجابي، وخلق مستقبل حافل بالإبداع والابتكار.