4 طلاب مواطنين يبتكرون عداد طاقة قائماً على إنترنت الأشياء

ابتكر أربعة طلاب مواطنين، في الصف الثاني عشر بثانوية التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، عداداً ذكياً للطاقة، قائماً على إنترنت الأشياء، يوفر تتبعاً دقيقاً لاستهلاك الطاقة في المرافق.

وأفاد مشرف مشروع العداد، المهندس فاروق حلواني، بأن المشروع يعمل على عكس العدادات القياسية التقليدية، حيث إنه يرسل بيانات القراءة مباشرة إلى مزود الخدمة أو العميل، باستخدام تطبيق الهاتف المحمول (IOT ) لمراقبة وتتبع سجلات استهلاك الكهرباء مع عرض السعر بالكيلوواط ساعة على نحو مباشر ويومي وأسبوعي وشهري، والاحتفاظ بسجلات القراءة مع الرسومات البيانية.

وأوضح أن المشروع الذي نفذه الطلاب أحمد هزاع عبدالله، وعبدالرحمن محمد الهاشمي، وعبدالعزيز أحمد آل بركات، وعبدالله عقيل الجسمي، سيساعد على مراقبة وتتبع الاستهلاك والفاتورة مباشرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول، ومن ثم خفض الاستهلاك الكهربائي.

ويمكن أن يؤدي خفض استهلاك الطاقة إلى خفض الفواتير الكهربائية للمرافق الفردية والمؤسسات العامة، كما يسهم أيضاً في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وغيرها من الملوثات.

ويتكون المشروع من متحكم أردوينو (WIFI ESP)، ومستشعر الجهد، ومستشعر التيار المتردد، وشاشة LCD، وبطارية 9V، وتطبيق الهاتف المحمول IOT.

وشارك فريق المشروع، الذي بلغت كلفته 400 درهم، به في معرض يوم التعليم والتدريب التقني والمهني في أم القيوين.

وأكد حلواني أن عداد الطاقة الذكي صديق للبيئة، ويتناسب مع أهداف الاستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها، وذلك في إطار استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ COP28.