مدرسة خاصة تمنع دخول طلبة متغيبـين الأسبوع الماضي

شكا ذوو طلبة في مدرسة خاصة في الشارقة، قيام المدرسة بمنع دخول أبنائهم الذين تغيبوا عن الحضور الأسبوع الماضي، وتسجيلهم في قائمة المتغيبين مطلع الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى منع دخول الطلبة الذين لم يلتزموا قص الشعر، واستدعاء أولياء أمورهم، وحينما تواصلوا مع الإدارة لم يرد عليهم أحد.

وقالت (أم عمر): «بدأ الفصل الثالث

الأسبوع الماضي في مدرسة أطفالي، ولكن بسبب تعودهم على الإجازة في شهر رمضان، لم يذهبوا إلى دوامهم المدرسي، ولكنهم عاودوا الدوام بعد العيد، وفور وصولهم إلى المدرسة تم منعهم من الدخول، وطلبت منهم الإدارة عدم الحضور دون ولي الأمر، كما تم منع الطلبة الذين لم يلتزموا قص الشعر من الدخول، وتلقينا رسالة تفيد بتغيب الأبناء».

وقالت ولية أمر أخرى: «تلقينا إخطاراً من المدرسة أول من أمس، يفيد بتغيب الأبناء، وبعد التواصل مع إدارة المدرسة اكتشفنا أنه تم طرد الأولاد بداعي تغيبهم الأسبوع الماضي، رغم أنه في هذا اليوم تغيب عدد كبير من الطلبة، كونه الأسبوع الأخير من رمضان واستتبعته إجازة العيد»، لافتة إلى أن الإدارة رفضت تسليم الأبناء الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الثالث.

وذكر ولي أمر طالب، فضل عدم نشر اسمه، أنه فوجئ بحضور ابنه للمنزل مبكراً مع أول أيام الأسبوع الجاري، وحينما سأله عن السبب أخبره بأنه تم منع دخوله إلى المدرسة بسبب طول شعره، وعدم الالتزام بقصه، وتلقى رسالة من الإدارة تفيد بتغيب ابنه، وحينما تواصل مع الإدارة لم يتلقَّ رداً.

من جانبه، قال مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، علي الحوسني، عبر البث المباشر: «وصلتنا شكوى صباح أمس، بشأن قيام مدرسة بمنع الطلبة المتغيبين الأسبوع الماضي، والذين لم يلتزموا قص الشعر من الدخول، وعلى الفور تحرك فريق الرقابة الموجود لدينا بالهيئة إلى المدرسة المعنية، وتابع الموضوع، خاصة أن الطلبة الذين تغيبوا هذه الفترة حرموهم من توزيع الكتب الدراسية ودخول المدرسة مطلع الأسبوع».

وأضاف: «مع بداية العام أو الفصل الدراسي نواجه ضغطاً وشكاوى من نقص في الخدمات، لكن لدينا أكثر من وسيلة للتواصل مع أولياء الأمور، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور الشخصي أو الموقع الإلكتروني للهيئة، ونتعامل مع تلك الشكاوى على أنها تحديات نستهدف معالجتها، والتقليل منها».