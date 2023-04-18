مدرسة 42 أبوظبي تفتح باب التسجيل في برنامج التقييم النهائي للطلبة

أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، عن فتح باب التسجيل لدفعة عام 2023 للانضمام إلى نسخة شهر مايو المقبلة من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين)، والذي سينطلق في الأول من مايو 2023، وذلك بهدف اختيار نخبة المرشحين للانضمام لبرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) زيارة الموقع الإلكتروني للمدرسة للتسجيل، إذ تتضمن عملية التسجيل في المدرسة عدّة مراحل تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، حيث ينتقل المرشحون الناجحون بعدها لمرحلة تسجيل الدخول وهي جلسة تجهيزٍ أولي يتعرفون خلالها على برنامج "البيسين" ومنهجية التعليم المعتمدة في المدرسة والمراحل التي يتوجب عليهم استكمالها للنجاح، ليبدؤوا بعد ذلك مرحلة "البيسين"، وهي مرحلة التقييم الأخيرة، والتي المرشحون الذين يتمكنون من اجتيازها بنجاح إلى برنامج المدرسة.

ويتضمن برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، أو ما يعرف باسم برنامج "البيسين"، وهي كلمة فرنسية بمعنى بركة السباحة، مخيم تدريب مكثف بهدف اختبار المهارات البرمجية لدى المرشحين، بالإضافة إلى استكشاف رغبتهم ومثابرتهم وتفانيهم في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى تهيئة الطلاب لتعلم أساسيات البرمجة، ويوفر الفرصة لجميع الراغبين بالتخصص في البرمجة لتحديد مجالات اهتمامهم ضمن قطاع تطوير البرمجيات وسط البيئة التعاونية التي توفرها مدرسة 42 أبوظبي. ويجب على المرشحين الراغبين في اجتياز برنامج "البيسين"، واستكمال عملية التسجيل في مدرسة 42 أبوظبي الانضمام إلى دورة مدتها 25 يوماً، لفهم تقنيات التعلم الخاصة بالمدرسة بشكل كامل. وبمجرد اجتياز المرشحين للبرنامج بنجاح، يتمكنون من الانضمام إلى برنامج المدرسة وبدء رحلة تعلم استثنائية.

وستتاح للمرشحين الذين يجتازون برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) الفرصة للاستفادة من شبكة الشراكات الاستراتيجية الخاصة بالمدرسة والتي تضم باقة من أهم المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات والتخصصات بما فيها شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الإسناد الحكومي، ومايكروسوفت، وشركة "بيكن رد"، وذلك بهدف تزويد طلابها بفرص التدريب والرعاية، ما يتيح المجال لفتح آفاقاً أوسع لخريجيها للعب دور محوري في تحقيق رؤية أبوظبي وريادة المستقبل الرقمي.

كما تساهم شبكة الشراكات الاستراتيجية للمدرسة في دعم المواهب الوطنية وصقل مهاراتها وخبراتها وإعدادهم لريادة مستقبل قطاع التقنية في الإمارة، وذلك من خلال تزويدهم بفرص الرعاية والمكافآت لكل طالب إماراتي ينضم إلى مدرستنا.

وكذلك، تتيح المدرسة لطلابها الذين يستكملون المرحلة التأسيسية في المدرسة، وأربع وحدات دراسية إضافية، إلى جانب 6 أشهر من التدريب، الحصول على شهادةٍ معترف بها من قبل المركز الوطني للمؤهلات في تطوير البرمجيات كمُعادل لدرجة الدبلوم.

وأثمرت شبكة الشراكات الناجحة التي طورتها المدرسة خلال العام الحالي عن توفير 358 فرصة عمل وتدريب لطلابها، بما في ذلك 109 فرصة لرعاية الطلاب الإماراتيين.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: "نتطلع إلى الترحيب بالمرشحين في برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين)، حيث سنعمل على تقييم إمكانات المشرحين وتجهيزهم لبدء رحلتهم التعليمية في 42 أبوظبي، إذ تعد استضافة النسخة الثانية من برنامج "البيسين" لهذا العام دليلاً يرسخ مكانة مدرسة 42 أبوظبي كحاضنة للمواهب تساهم في صقل وتطوير المواهب الإماراتية في مجال البرمجة لتمكينهم من قيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي، إذ نواصل في مدرسة 42 أبوظبي التزامنا بتوفير فرص تعلم البرمجة عالمية المستوى لجميع الراغبين في المساهمة دعم مسيرة التحول الرقمي على مستوى الإمارة."

وأضاف هابيج: "شهدت مدرسة 42 أبوظبي منذ انطلاقتها انضمام 475 طالباً إليها، بما في ذلك 137 طالباً وطالبة من مواطني دولة الإمارات، وذلك بهدف دعم جهود أبوظبي في توفير بنية تحتية تعليمية متنوعة وشاملة تساهم في تمكين كوادر تتمتع بالجاهزية لريادة المستقبل، وتزويد مواطني دولة الإمارات بالمهارات اللازمة لشغل فرص وظيفية في أبرز القطاعات الحيوية في أبوظبي".

ولا يتطلب التسجيل في 42 أبوظبي أي خبرةٍ مسبقة في مجال البرمجة أو شهاداتٍ أكاديمية، حيث يشترط فقط أن يكون الطالب بعمر 18 عاماً وأكثر، وأن يتمتع بالطموح والشغف للتعلّم واكتساب معارف جديدة وقدراتٍ عالية في الإبداع والتصميم والتكيّف مع الضغط والتعاون للعمل ضمن فريق.

وتعتمد المدرسة التي تأسست بمبادرة من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، منهجية التعلم الذاتي المشترك بدون رسوم دراسية، والذي يهدف إلى تطوير مسارات تعلم مرنة ومساعدة الطلاب في اكتساب مهارات برمجية من خلال منهجية التعليم المستقلة القائمة على المشاريع والألعاب، حيث يمكن للطلاب كسب نقاط أثناء تقدّمهم في المنهج الدراسي. وتفتح 42 أبوظبي أبوابها للطلاب على مدار الساعة، حيث تلتزم بتعزيز الإبداع والتعاون والانضباط الذاتي لديهم، وذلك بهدف تمكينهم من إدارة رحلتهم التعلّمية الخاصة.

للتسجيل في برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) الذي ينطلق في فبراير 20 ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمدرسة www.42AbuDhabi.ae