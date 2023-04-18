«الإمارات الوطنية» تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة وزير ديوان الرئاسة، أعلنت مدارس الإمارات الوطنية إطلاق «برنامج المنح الدراسية للمتفوقين أكاديمياً والموهوبين من الطلبة والطالبات» في مدارسها، انطلاقاً من حرصها على دعم التميز، وتشجيع التفوق ورعاية المواهب الطلابية، وتهيئة مناخ محفز على الإبداع والابتكار والريادة العلمية.

وقال الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أحمد محمد الحميري، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي انسجاماً مع نهج القيادة، وحرصها على رعاية المبدعين، والاهتمام بدعم المتفوقين، والاستثمار في التعليم، واستجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الداعمة لتأهيل أبناء دولة الإمارات للتميز في مسيرتهم العلمية والمهنية.

وأضاف أن برنامج المنح الجديد يُجسد حرص مدارس الإمارات الوطنية على ضمان التميز في رعاية ومواكبة ودعم الطلبة والطالبات المتفوقين وأصحاب المهارات والمواهب.

من جهته، قال المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية، الدكتور شاون ديلي، إن برنامج المنح الدراسية مفتوح لطلاب الصفوف من السادس إلى الثاني عشر في كل مجمعات «مدارس الإمارات الوطنية» في الدولة، الذين أظهروا إنجازات استثنائية في مساعيهم الأكاديمية، ويمتلكون مواهب ومهارات فريدة، وأن البرنامج صُمم لتشجيع الطلبة والطالبات على متابعة التعليم العالي، ودعم الطلبة والطالبات المستحقين، الذين أظهروا تميزاً في مجال دراستهم، وإظهار شغفهم بالتعلم.

ويشمل برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين قسميْن، فئة الجدارة الأكاديمية، وفئة المواهب والمهارات المتميزة، وستكون فئة الجدارة الأكاديمية مفتوحة للطلبة والطالبات الذين حققوا نجاحاً في مساعيهم الأكاديمية، مثل الحصول على معدل عالٍ، والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية، وإظهار مهارات قيادية استثنائية، فيما ستكون فئة المواهب والمهارات المتميزة مفتوحة للطلبة والطالبات ذوي المواهب والمهارات الفريدة في العلوم والتكنولوجيا، والفنون، والرياضة وألعاب القوى. وقد تم تصميم هذه الفئة للتعرف إلى الإنجازات المتميزة للطلبة والطالبات الذين أظهروا موهبة استثنائية في المجالات التي اختاروها.

وسيقدم برنامج المنح الدراسية 100 منحة دراسية للطلبة والطالبات المستحقين في كلتا الفئتين، وتغطي من 25% إلى 100% من الرسوم الدراسية، وسيجري اختيار الطلبة والطالبات المستحقين للمنحة بناءً على معايير وشروط محددة، وسيتم تطبيقها من العام الدراسي المقبل 2023/2024.