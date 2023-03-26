«الشارقة للتعليم الخاص» تحدد تفاصيل التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تفاصيل التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة 2023-2024، و2024-2025، و2025-2026، وذلك لمختلف المناهج الدراسية، سواءً التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس أو في شهر أبريل.

وأفادت الهيئة أنه في ما يخص التقويم المدرسي للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس، فإن العام الدراسي المقبل 2023-2024 ينطلق 28 أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الشتاء 18 ديسمبر، ويعود الطلبة منها لدوامهم في الثاني من يناير حيث تستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ إجازة الربيع في الأول من أبريل وتستمر حتى 15 أبريل لمدة أسبوعين أيضاً، وينتهي العام الأكاديمي في الرابع من يوليو، وتبدأ إجازة الصيف في الثامن يوليو وتستمر لمدة سبعة أسابيع. أما العام الدراسي 2024- 2025، فينطلق 26 أغسطس 2024، وتبدأ إجازة الشتاء 23 ديسمبر من العام نفسه، وتنتهي السادس من يناير 2025 بالعودة للصفوف الدراسية، فيما تبدأ إجازة الربيع 24 مارس، وتستمر لمدة أسبوعين حتى السابع من أبريل 2025، ثم ينتهي العام الدراسي في الثالث من يوليو، وتبدأ إجازة الصيف في السابع من يوليو 2025 وتستمر لمدة سبعة أسابيع. وذكرت الهيئة أنه في ما يتعلق بالعام الدراسي 2025-2026، فإن العام الدراسي سيبدأ مبكراً عن العامين السابقين له، أي يوم 25 أغسطس 2025، وتبدأ إجازة الشتاء 22 ديسمبر 2025، وتستمر أسبوعين حتى العودة في الخامس من يناير 2026، فيما تبدأ إجازة الربيع 23 مارس وتستمر لمدة أسبوع فقط، على أن يعود منها الطلبة يوم 30 مارس، ثم ينتهي العام الأكاديمي وتبدأ إجازة الصيف في الثاني من يوليو 2026.

ولفتت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أنه في ما يخص التقويم المدرسي للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل، فإن العام المقبل 2023-2024 سينطلق 10 أبريل المقبل، يليه بدء إجازة الصيف من 23 يوليو وحتى 28 أغسطس المقبل، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع، ثم تبدأ إجازة الشتاء 18 ديسمبر وتستمر أسبوعين حتى العودة منها الثاني من يناير 2024، ثم ينتهي العام الأكاديمي 21 مارس 2024، وتبدأ إجازة الربيع 25 مارس، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وأوضحت أن العام الدراسي التالي 2024- 2025 ينطلق 15 أبريل 2024، وتبدأ إجازة الصيف في الثامن من يوليو 2024 وتستمر سبعة أسابيع حتى 26 أغسطس، ثم تبدأ إجازة الشتاء 23 ديسمبر، وتستمر أسبوعين إلى حين العودة منها في السادس من يناير 2025، فيما ينتهي العام الأكاديمي 20 مارس، وتبدأ إجازة الربيع 24 مارس 2025 وتستمر ثلاثة أسابيع.

وأشارت الهيئة إلى أن العام الدراسي 2025-2026 سينطلق في السابع من أبريل 2025، وتبدأ إجازة الصيف في السابع من يوليو ولمدة سبعة أسابيع حتى 25 أغسطس، فيما تبدأ إجازة الشتاء 22 ديسمبر، على أن يعاود الطلبة دوامهم في الخامس من يناير 2026، ثم ينتهي العام الأكاديمي 19 مارس 2026، وتستمر إجازة الربيع لمدة أسبوعين، فيما يبدأ العام الدراسي 2026-2027 مبكراً يوم 30 مارس 2026، وإجازة الصيف السادس من يوليو من العام نفسه.