"الشارقة للتعليم الخاص" تحدد تفاصيل التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تفاصيل التقويم المدرسي للأعوام الثلاثة المقبلة 2023-2024، و2024-2025، و2025-2026، وذلك لمختلف المناهج الدراسية سواءً التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس أو في شهر أبريل.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة أنه فيما يخص التقويم المدرسي للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أغسطس، فإن العام الدراسي المقبل 2023-2024 ينطلق 28 أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الشتاء 18 ديسمبر ويعود الطلبة منها لدوامهم 2 يناير حيث تستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ إجازة الربيع 1 أبريل وتستمر حتى 15 أبريل لمدة أسبوعين أيضاً، وينتهي العام الأكاديمي 4 يوليو وتبدأ إجازة الصيف 8 يوليو وتستمر لمدة 7 أسابيع.

أما العام الدراسي 2024- 2025، ينطلق 26 أغسطس 2024، وتبدأ إجازة الشتاء 23 ديسمبر من نفس العام وتنتهي 6 يناير 2025 بالعودة للصفوف الدراسية، فيما تبدأ إجازة الربيع 24 مارس وتستمر لمدة أسبوعين حتى 7 أبريل 2025، ثم ينتهي العام الدراسي في 3 يوليو وتبدأ إجازة الصيف 7 يوليو 2025 وتستمر لمدة 7 أسابيع.

وذكرت الهيئة أنه فيما يتعلق بالعام الدراسي 2025-2026، فإن العام الدراسي سيبدأ مبكراً عن العامين السابقين له – أي يوم 25 أغسطس 2025، وتبدأ إجازة الشتاء 22 ديسمبر 2025، وتستمر أسبوعين حتى العودة 5 يناير 2026، فيما تبدأ إجازة الربيع 23 مارس وتستمر لمدة أسبوع فقط، على أن يعود منها الطلبة يوم 30 مارس، ثم ينتهي العام الأكاديمي وتبدأ إجازة الصيف 2 يوليو 2026.

ولفتت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى أنه فيما يخص التقويم المدرسي للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل، فإن العام المقبل 2023-2024 سينطلق 10 أبريل المقبل، يليه بدء إجازة الصيف من 23 يوليو وحتى 28 أغسطس المقبل وتستمر لمدة 8 أسابيع، ثم تبدأ إجازة الشتاء 18 ديسمبر وتستمر أسبوعين حتى العودة منها 2 يناير 2024، ثم ينتهي العام الأكاديمي 21 مارس 2024، وتبدأ إجازة الربيع 25 مارس وتستمر لمدة 3 أسابيع.

وأوضحت أن العام الدراسي التالي 2024- 2025 ينطلق 15 أبريل 2024، وتبدأ إجازة الصيف 8 يوليو 2024 وتستمر 7 أسابيع حتى 26 أغسطس، ثم تبدأ إجازة الشتاء 23 ديسمبر وتستمر أسبوعين لحين العودة منها 6 يناير 2025، فيما ينتهي العام الأكاديمي 20 مارس وتبدأ إجازة الربيع 24 مارس 2025 وتستمر لـ3 أسابيع.

وأشارت الهيئة إلى أن العام الدراسي 2025-2026 سينطلق 7 أبريل 2025، وتبدأ إجازة الصيف 7 يوليو ولمدة 7 أسابيع حتى 25 أغسطس، فيما تبدأ إجازة الشتاء 22 ديسمبر على أن يعاود الطلبة دوامهم يوم 5 يناير 2026، ثم ينتهي العام الأكاديمي 19 مارس 2026 وتستمر إجازة الربيع لمدة أسبوعين، فيما يبدأ العام الدراسي 2026-2027 مبكراً يوم 30 مارس 2026، وإجازة الصيف 6 يوليو من نفس العام.