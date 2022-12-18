انطلاق النسخة الثالثة من مسابقة مدرسة دار المعرفة للقرآن الكريم والحديث الشريف

أعلنت إدارة مدرسة دار المعرفة في دبي، انطلاق مسابقة دار المعرفة للقرآن الكريم والحديث الشريف بنسختها الثالثة للعام 2022 - 2023م، على مستوى مدارس الدولة الخاصة والحكومية.

وتستهدف المسابقة طلبة المدارس من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر في مجالي القرآن الكريم والحديث الشريف، إضافة إلى فرع السيرة النبوية للمرحلة الابتدائية؛ لتجعل من هذه المسابقة مبادرة تعليمية هادفة تعزز قيم الثقافة العربية ومبادئ التربية الإسلامية.

ويحق لكل مدرسة ترشيح مشاركَيْن اثنين لكل مستوى (طلاب أو طالبات) ضمن الآليات المعتمدة لدى مدرسة دار المعرفة على أن تبين المدرسة المشاركة في استمارة التسجيل تصنيف المشارك الأصيل والمشارك الاحتياط.

ويمنح جميع الطلبة المشاركون والفائزون والأقسام المشرفة شهادات مشاركة، حيث تمّ الإعلان عن انطلاق المسابقة،وبدء التسجيل من خلال رابط التسجيل و يمكن للمشاركين الاطلاع على محتوى المسابقة من خلال رابط كتيب المسابقة .

ويحدد موعد إغلاق استمارات الترشيح بنهاية دوام يوم الجمعة 28 أبريل 2023م، على أن يحدد موعد التحكيم خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2023م.

وسيعلن يوم البدء بالتحكيم بشكل محدد قبل موعده بما لا يقل عن أسبوع، كما سيتم مراسلة مشرفي الطلبة المشاركين عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني فور انتهاء مهلة التسجيل.

وستكون لجان التحكيم خارجية من خلال مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، وترحب إدارة مدرسة دار المعرفة بجميع المشاركين لحضور تنافسية التحكيم في الموعد الذي سيعلن لاحقاً في مقرها في إمارة دبي – الخوانيج بجانب الحديقة القرآنية، كما ترحب بكافة الاقتراحات والاستفسارات من خلال أرقام التواصل مع منسقي المسابقة والموجودة في صفحات الكتيب الخاص بها.