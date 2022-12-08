8 عوامل تؤثر سلباً على تركيز الأبناء في التعلم

حددت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 8 أسباب تؤثر سلباً على تركيز الأبناء في التعلم، وذلك ضمن حملة "التوعية الاجتماعية" التي تقدمها الدائرة.

وأوضحت الدائرة أن العوامل الرئيسة لعدم تركيز الأبناء في التعلم تتمثل في: قلة النوم أو السهر، وإدمان الغذاء غير الصحي، وكثرة مشتتات الانتباه في البيئة المنزلية، والمشاكل الأسرية.

ولفتت إلى أن من بين العوامل أيضاً إثارة المنافسة بين الأطفال في التعلم، ونقص الحاجات النفسية والعاطفية اتجاه الطفل، وفقدان الأمن والأمان الداخلي، وصعوبة المهارات الأدائية والمعرفية.