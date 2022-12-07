مدارس خاصة: الزكام لا يعيق تقديم الامتحانات

كشفت مدارس خاصة أنها تلقت اتصالات من أولياء أمور، يطلبون فيها السماح لأبنائهم بتقديم امتحاناتهم عن بعد، موضحة أن أبناءهم تغيبوا عن المدرسة نتيجة لإصابتهم بالزكام، أو بأعراض مرضية خفيفة أخرى.

وأضافت أنها رفضت الاستجابة لهذه المطالب، لأن أوضاع أبنائهم الصحية ليست خطرة، ولا تعتبر من الأمراض المزمنة التي تعيق وصولهم إلى المدرسة.

ولفتت إلى أن بعض ذوي الطلبة تساهلوا في تغيب أبنائهم عن الامتحانات لأسباب صحية، لا تتضمن أعراضاً مثل الارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع المدارس إلى إلزامهم بإحضار شهادة مرضية، ليكون التغيب بعذر صحي.

واشترطت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية على الطلبة المتغيبين عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لأسباب صحية خلال الأسبوع الماضي، إحضار شهادة مرضية مصدقة من المستشفى أو العيادة التي عولجوا فيها.

وأوضحت أن على ذوي الطلبة إبلاغ المشرفين، والتواصل معهم قبل تغيب الطالب عن الامتحان بساعتين. وأضافت أنه لن يسمح لأي طالب متغيب عن الامتحانات بتقديمها دون الشهادة المرضية، أو بتقديم عذر مقنع، كالسفر الطارئ، أو حالات الوفاة من الدرجة الأولى.

وتابعت أن الإدارات المدرسية تتواصل مع ذوي الطالب في حال رصدت غيابه عن مقاعد الامتحانات، للاستفسار عن سبب تغيبه، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، وتحديد موعد قبل بداية إجازة الفصل الدراسي الأول لتقديم الامتحان الفائت، إذا كان هناك عذر حقيقي للغياب.