5 جامعات إماراتية ضمن أفضل 20 جامعة عربية

حلت ثلاث مؤسسات تعليم عالٍ في الدولة ضمن قائمة أفضل 10 مؤسسات تعليم عالٍ عربية، فيما جاءت خمس جامعات إماراتية ضمن أفضل 20 جامعة عربية، وهم جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الشارقة بالإضافة إلى جامعة زايد، حيث احتلت المراكز السادس والسابع والتاسع والـ15 والـ20 على التوالي، كما جاءت 14 جامعة إماراتية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة عربية، حسب أحدث تصنيف لمؤسسة شركة «كواكواريلي سيموندس» «كيو إس 2023» لأفضل الجامعات في المنطقة العربية.

وتصدرت جامعة الملك عبدالعزيز قائمة أفضل الجامعات العربية تلتها جامعة قطر في المركز الثاني، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز الثالث، وجامعة الملك سعود في المركز الرابع، والجامعة الأمريكية في بيروت في المركز الخامس، واحتلت المركز السادس جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجاء في المركز السابع جامعة خليفة، وفي المركز الثامن جامعة السلطان قابوس، وفي المركز التاسع الجامعة الأمريكية في الشارقة، بالإضافة إلى الجامعة الأردنية في المركز العاشر.

ووصل عدد الجامعات الإماراتية المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عربية إلى 14 جامعة، فبالإضافة إلى الجامعات الخمس الواردة ضمن الـ20 الأوائل في التصنيف، جامعات «الإمارات، خليفة، أمريكية الشارقة، الشارقة، وزايد» دخلت تسع جامعات أخرى ضمن قائمة أفضل 100 جامعة حيث جاءت الجامعة الكندية في دبي في المركز 24، وجامعة عجمان في المركز 27، وجامعة العين في المركز 28، وجامعة أبوظبي في المركز 31، والجامعة الأمريكية في دبي في المركز 33، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة 51، والجامعة البريطانية في دبي 65، وجامعة دبي 67، بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية في الإمارات والتي احتلت المركز 98 على مستوى جامعات المنطقة.

وطبقاً للتصنيف الأخير فقد شكلت الجامعات الإماراتية ما نسبته 30% من أفضل 10 جامعات عربية، و25% من أفضل 20 جامعة، و14% من الجامعات التي حلت في قائمة أفضل 100 جامعة بالمنطقة العربية، وتعكس نتائج مؤسسات التعليم العالي أن دولة الإمارات باتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأساتذة الأكاديميين، لما تضمه من جامعات متقدمة مصنفة عالمياً، بالإضافة لفروع أفضل الجامعات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة.

وأكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، عملها باستمرار على توفير بيئة تعليمية عالمية المستوى لطلبتها، جنباً إلى جنب مع زيادة المشاركة في البحث الدولي، ما انعكس على تبوئها مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية والإقليمية، كما أن جامعة الإمارات تواصل تحقيق رؤية ومتطلبات الأجندة الوطنية للإسهام في تطوير الإمارات كنموذج للعالم العربي ونموذج ناجح لمجتمع عالمي سلمي وآمن وسريع النمو.

فيما أشارت جامعة خليفة للعلوم، إلى مواصلتها صعود التصنيفات العالمية، وقد حققت الجامعة مسيرة حافلة بأعلى التصنيفات حيث حلت في المركز الأول على الدولة للسنة الخامسة على التوالي والمركز 181 عالمياً.

وأكدت نجاحها في الحفاظ على مركزها كواحدة من أفضل 200 جامعة عالمية، وقد تقدمت منذ عام 2015 بـ260 مرتبة، كما واصلت التقدم بشكل منتظم ست مرات في تصنيفات مؤسسة «كيو إس» لتصنيف الجامعات العالمية.

من جانبه، قال المدير المفوض لجامعة العين، الدكتور نورالدين عطاطرة: «ارتقينا في سلم التصنيف بشكل ملحوظ عن العام الماضي، بحصول جامعة العين على المرتبة 28 على مستوى الجامعات العربية لعام 2023 بعد أن صنفت ضمن أفضل 50 لعام 2022 وهذا يُعد إنجازاً».

وأكدت جامعة أبوظبي، عملها منذ انطلاق مسيرتها في تعزيز الريادة والابتكار والطموح بين طلابها ومجتمعها الأكاديمي.

10 مؤشرات للتصنيف

قيّم التصنيف الجديد، الصادر الأسبوع الماضي، عن «كواكواريلي سيموندس» المعنية بتحليل واقع التعليم العالي، المؤسسات الجامعية في المنطقة العربية استناداً إلى 10 مؤشرات، حدّد بناء عليها أوزاناً لأدواته الرئيسة في تقييم الجامعات شملت: السمعة الأكاديمية، 30%، وسمعة صاحب العمل «سمعة المؤسسات لدى أصحاب العمل» 20%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، 15%، وشبكة البحوث الدولية «درجة الانفتاح الدولي وعلاقتها وتعاونها العلمي والبحثي مع المؤسسات التعليمية من مختلف دول العالم»، 10%، تأثير الموقع الإلكتروني «تأثير الجامعة على الويب»، 5%، ونسبة الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه 5%، وعدد الأبحاث المنشورة لكل كلية، 5%، والاقتباسات العلمية 5%، ونسبة تنوّع أعضاء هيئة التدريس «أعضاء هيئة التدريس الدوليين» 2.5%، ونسبة تنوّع الطلبة «الطلاب الدوليين» 2.5%.

• 14 جامعة إماراتية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عربية.