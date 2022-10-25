مدارس خاصة تنهي الدوام الدراسي مبكراً بسبب الـ "كسوف"

أنهت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية، الدوام الدراسي اليوم مبكراً قبل 45 دقيقة من الانتهاء الرسمي للدوام الدراسي، بسبب ظاهرة الكسوف التي شهدتها الدولة اليوم، وأرسلت مدارس خاصة رسائل نصية إلى ذوي الطلبة تفيد بأنه تقرر مغادرة جميع الطلبة للمدارس الساعة الواحدة ظهراً بدلا من الساعة 1.45 ظهراً لمضان سلامة الطلبة خلال كسوف الشمس، لجميع الطلاب وسواء بالحافلات المدرسية أو بمركبات ذويهم.

وأوضحت المدارس الخاصة أن الهدف من إنهاء الدوام الدراسي هو ضمان وصول الطلبة إلى منازلهم قبل بداية الكسوف، للحد من تعرضهم لأي مخاطر حال نظرهم للشمس بالعين المجردة خلال نقلهم بالحافلات أو بمركبات ذويهم.

أضافت، أنها خصصت حصص اللغة العربية والعلوم والتربية السلامية أمس، لتعريف الطلبة بظاهرة كسوف الشمس، ولفتت إلى أنه نظرا لتخوف ذوي الطلبة من الكسوف وتعرض أبنائهم لمخاطر النظر للشمس وورود اتصالات من ذوي الطلبة عن الدوام الدراسي قررت المدارس مراعاة ظروفهم والسماح بانتهاء الدوام الدراسي مبكراً قبل 45 من وقت انتهاء الرسمي.

وأشارت إلى أن قامت بإرسال رسائل نصية لذوي الطلبة عبر قروبات الواتساب صباحاً تفيد بانتهاء الدوام الدراسي مبكراً بـ 45 دقيقة، وتابعت أنه في حال تأخر ذوي الطلبة عن الحضور في الوقت المحدد فإنه سيتم وضع الطلبة في الفصول الدراسية أو في الساحات الداخلية المغطاة للمدارس ولن يسمح لأحد منهم بالنظر للشمس بالعين المجردة.