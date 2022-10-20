الشارقة للتعليم الخاص تزود الطلبة بمسارات متعددة حول اختياراتهم الأكاديمية

تشارك هيئة الشارقة للتعليم الخاص في النسخة الـ 18 من معرض التعليم الدولي 2022 الذي انطلقت فعالياته أمس، ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسط مشاركة أكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية التي تمثل كبريات الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ويشكل المعرض الذي يعقد في مركز إكسبو الشارقة على مدار 4 أيام منصة نموذجية تتيح للطلبة فرصة التعرف على أهم الجامعات الوطنية والأجنبية والبرامج الأكاديمية التي تطرحها، من خلال مقابلة ممثلي الجامعات لمساعدتهم في تحديد المسار الدراسي وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ومتطلبات القبول.

وأكد مدير الهيئة علي الحوسني، أن الهيئة تعد شريكاً استراتيجياً في معرض التعليم الدولي الـ 18الذي يسهم في تزويد الطلبة بخيارات متعددة حول اختياراتهم الأكاديمية في جامعات الدولة، مشيراً الى تنظيمهم حزمة من ورش العمل لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر لتعريفهم بمتطلبات القبول في أهم الجامعات بالدولة، وأبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل فضلاً عن ورش تطلع المشاركين على إجراءات معادلة الشهادات والاختبارات الدولية.



وقال الحوسني إن مشاركتهم تأتي في سياق مساعيهم الهادفة إلى توجيه الطلبة نحو التخصصات الحيوية وتزويدهم بالمعلومات الضرورية والمطلوبة من خلال الورش التدريبية، مؤكداً أن الحدث فرصة للتواصل والالتقاء بين الطلبة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وفتح آفاق الانخراط في مجالات الدراسة وتهيئة الفرص للاستفادة من المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى الدولة والعالم، للتعريف بتخصصاتها ودعوة الطلبة للالتحاق بها.

ويشهد معرض التعليم الدولي الذي تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر مشاركة عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، التي ستقدم طيلة أيامه المئات من أحدث البرامج التعليمية وخيارات التعليم، فضلاً عن مشاركة جامعات من السعودية وقطر وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والهند متيحاً الفرصة للطلبة لاختيار أبرز وأحدث برامج التعليم العالي في تخصصات الطب والهندسة والإدارة وبرامج الدراسات العليا والحصول على المنح الدراسية والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية.

ويستقبل معرض "التعليم الدولي 2022" زواره اليوم الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً ويومي الجمعة والسبت من 3 عصراً حتى 9 مساءً.