جامعة أبوظبي تنشر 2125 ورقة بحثية وتحصد 11 براءة اختراع

أعلنت جامعة أبوظبي نشرها 2125 ورقة بحثية علمية مؤثرة على مؤشر «سكوبس»، قاعدة البيانات العالمية المتخصصة في الأبحاث العلمية المرموقة، وأكبر قاعدة بيانات لملخصات البحوث العلمية المحكمة، وقد أسهم أعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين يمثلون كليات الجامعة الخمس في هذه الأبحاث، التي تناولت مجالات مبتكرة مثل ملابس تبريد الجسم وإجراءات السلامة.

وأشارت الجامعة إلى نجاح أعضاء هيئة التدريس خلال السنوات الأخيرة في الحصول على 11 براءة اختراع لإبداعاتهم الفكرية وأبحاثهم التعاونية مع نخبة من أبرز الباحثين على مستوى العالم، حيث تعكس هذه البراءات الجهود التي تبذلها الجامعة للارتقاء بالمنظومة البحثية في أبوظبي، وتقدم حلولاً مبتكرة لدعم تطوير اقتصاد المعرفة في مجالات رئيسة مثل الطاقة المتجددة وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين التشخيص الطبي والحوسبة الكمية وتطبيق تكنولوجيا النانو لتنقية المياه.

وقال مدير الجامعة البروفيسور وقار أحمد: «استثمرت جامعة أبوظبي ما يصل إلى 15 مليون درهم على مدار السنوات الخمس الماضية لدعم أبحاث الطلبة، كما تم دعم أعضاء هيئة التدريس بأكثر من 12 مليون درهم كتمويل بحثي خارجي، وتقدم الجامعة حالياً مبادرتين لتمويل أبحاث الطلبة ومبادرتين أخريين لأعضاء هيئة التدريس».