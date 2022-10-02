5 ديسمبر المقبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة

حدد دليل «سياسة تقييم أداء الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، وتستمر الامتحانات حتى التاسع من الشهر نفسه.

وذكر الدليل الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، بدء الاختبارات التعويضية للمتغيبين بعذر عن الامتحانات الأساسية في 12 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، مؤكداً ضرورة استمرار عملية التقييم التكويني خلال الفصل الدراسي وفقاً لدليل المعلم، وكذلك تطبيق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الخامس إلى الـ12 للمواد الأساسية (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية) خلال الفترة من 25 نوفمبر المقبل حتى 29 من الشهر نفسه، مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي.

كما أوضح الدليل بالنسبة لطلبة الصف الـ12 أنه يطبق على طلبة التعليم الخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم جميع امتحاناتهم بمدارس التعليم العام الحكومي، ما عدا مواد (التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية)، حيث تطبق في مدارسهم بإشراف وتنسيق مع الفروع المدرسية، مبيناً أن الامتحان التعويضي يقدم للطلبة الغائبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي.

وتضمن الدليل آلية التعامل مع بعض الحالات الخاصة خلال الاختبار، ففي حالة الطلبة المطعمين بجرعتين أو الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»، أو غير المطعمين، أو الذين لديهم استثناء طبي، يتم إجراء الامتحانات حضورياً لطلبة المدارس (المطعمين وغير المطعمين)، مع الالتزام بالفحوص حسب توجيهات الجهات الخاصة، وبالنسبة للطلبة أصحاب الهمم، تتم دراسة حالة الطالب وتحديد إن كانت الحالة تسمح بحضور الطالب بشكل واقعي لأداء الاختبار، وإذا كانت حالة الطالب لا تسمح بحضوره فسيتم تخصيص لجنة خاصة لاختبار الطالب عن بعد، مع ضرورة فتح الكاميرا وتحديد توقيت محدد للاختبار.

أما في حالة الطلبة الموجودين خارج الدولة أو في مرحلة علاج، فإن حالاتهم الصحية تتم دراستها، وفي حال تمكن الطالب من أداء الاختبار يُطبق عن بعد، وذلك بعد تشكيل لجنة خاصة مع ضرورة فتح الكاميرا، وفي حال كانت الحالة الصحية للطالب لا تسمح بالتقدم للاختبار، فسيتم تجهيز نسخة اختبار تعويضي وفق جدول يحدد من قبل المؤسسة، أما في حالة الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم للاختبار وفق الزمن المحدد، فإنه يتم وضع خيار الاختبار التعويضي بعد دراسة أحقية الطالب ونوع التحدي الذي واجهه.

وفي حالة الطلبة المصابين والمخالطين، فإنه يتم وضع خيار الاختبار التعويضي بعد دراسة أحقية الطالب ونوع التحدي الذي يواجهه، وفي حالة ضعف الشبكة وعدم توافر أجهزة لدى بعض الطلبة، فإنه يتم توفير أجهزة حاسوب (إن وجدت)، أو وضع جدولة مناسبة لتفعيل مختبرات الحاسوب في المدرسة مع وجود خيار offline، لحل الاختبار، وفي حال تعذر تطبيق ذلك يتم استخدام النسخ الورقية لأداء الاختبار، مع ضرورة ارتداء القفازات أثناء تداول الامتحانات الورقية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى، حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي البرمجة الزمنية للفصول الدراسية الثلاث من العام الأكاديمي 2022-2023.

واعتمدت المؤسسة يوم الخامس من ديسمبر موعد بدء امتحانات نهاية الفصل الأول لغاية التاسع من ديسمبر، على أن تبدأ إجازة الشتاء في 12 ديسمبر، ليبدأ دوام الطلبة والمعلمين في الثاني من يناير، أما الامتحانات التعويضية للطلبة فستكون من 12 إلى 16 ديسمبر، وهي الفترة نفسها التي سيخضع فيها المعلمون للتدريب المهني. وحددت المؤسسة فترة تحليل نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وإصدار النتائج من التاسع إلى 13 يناير.

أما امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني فستكون من 20 إلى 24 مارس، وامتحانات مواد المجموعة «ب» العملية من 13 إلى 17 مارس، وإجازة الفصل الثاني من 27 مارس إلى 14 أبريل، وتحليل النتائج وإصدارها من 24 إلى 28 أبريل.

وفي الفصل الثالث، حددت المؤسسة فترة الامتحانات الختامية من 12 إلى 16 يونيو، والامتحان التعويضي من 19 إلى 22 يونيو، ليكون آخر يوم في العام الدراسي الحالي في 26 يونيو. وتنظم المؤسسة امتحان الإعادة من الثالث إلى السابع من يوليو، وإصدار النتائج من 10 إلى 14 يوليو، وهو يوم الدوام الأخير لكوادر المعلمين والإداريين.

• امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون من 20 إلى 24 مارس المقبل.