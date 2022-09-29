الاختبارات التشخيصية لطلبة المدارس الحكومية 3 أكتوبر

يؤدي طلبة المدارس من الصف الأول إلى الـ12 في المدارس الحكومية، الاختبارات التشخيصية للعام الدراسي الجاري، في ثلاث مواد (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات)، وذلك في الفترة من الثالث إلى العاشر من أكتوبر المقبل، دون التقيد بيوم محدد أو حصة دراسية.

وحدد جدول الاختبارات التشخيصية أن اختبار الصفوف من الخامس إلى الـ12 يكون مركزياً، وترصد الدرجات آلياً في نظام «المنهل»، فيما ينفذ المعلم الاختبار لطلبته في الصفوف من الأول إلى الرابع، ويرصد الدرجات في نظام «المنهل»، موضحاً أنه لا يوجد مقرر للاختبارات، واعتماد النواتج التعليمية التي يتم دراستها في العام السابق لكل صف، باستثناء الصف الأول، حيث يتناول الاختبار المهارات الحياتية المبسطة.

وبيّن الجدول أن الاختبار للصفوف من الأول إلى الرابع يكون ورقياً، فيما يكون للصفوف من الخامس إلى الـ12 إلكترونياً، بحيث يكون حضورياً في المدارس لجميع الطلبة، وفي حال غياب الطالب عن الاختبار يمكن تطبيقه له عند حضوره.

وأوضح الجدول أن درجة الاختبار التشخيصي مستقلة عن درجة الطالب في التحصيل الأكاديمي، ويكون الاختبار للصفوف من الخامس إلى الـ12 غير مرتبط بسيرفر المدرسة، وفي حال انتقال الطالب إلى مدرسة حكومية أو خاصة تطبق منهاج الوزارة، يتم التنسيق بين المدرستين لتسليم تذكرة الاختبار، مؤكداً أنه لا يوجد اختبار بديل بعد انتهاء فترة التطبيق.

وشددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على ضرورة حضور معلمي المواد الثلاث التدريب الخاص بالاختبارات التشخيصية، وفق خطة زمنية انطلقت أول من أمس، وتنتهي اليوم (الخميس)، حيث بدأ معلمو اللغة العربية أول من أمس، التدريب في الفترة الزمنية من الساعة الواحدة ظهراً حتى الثانية والنصف ظهراً، وخاض معلمو الرياضيات التدريب أمس في الفترة نفسها، ويختتم معلمو اللغة الإنجليزية التدريب اليوم في الفترة من الساعة العاشرة إلى الـ11 والنصف.