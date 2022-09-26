"التربية" تفتح باب التسجيل لخريجي السنوات السابقة في " امسات"

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل لخريجي السنوات السابقة في جلسة جديدة من جلسات اختبار الإمارات القياسي " امسات" للعام الأكاديمي 2022-2023، وتحديدا في الجلسة المقرر عقدها في 11 أكتوبر المقبل ، كما فُتحت الوزارة باب التسجيل لطلبة الصف الثاني عشر في جلسة جديدة من الجلسات المقرر عقدها في 9 أكتوبر المقبل.

ووفرت الوزارة 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، لاختبار الإمارات القياسي "إمسات" ضمن فئة "إنجاز" المخصصة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، موزعين على 182 مركزا في مختلف إمارات الدولة.

وحرصت الوزارة على تحديث معايير التقنية الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحية وتوفير الأجهزة والدعم الفني وكافة السبل التي تضمن الراحة للطالب الممتحن.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت مواعيد جلسات "امسات" وذلك للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بواقع 16 جلسة على أن تنطلق أولى الجلسات في 29 اكتوبر المقبل وتعقد آخر جلسة في 2 يوليو 2023.

وأتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في 4 جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، تبدأ في الثامنة صباحاً، ثم في الحادية عشر ظهراً، والساعة الثانية بعد الظهر، والجلسة الأخيرة في الساعة الخامسة بعد الظهر.

وتفصيلا حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الجلسات كالاتي: وهي 9 و23 أكتوبر، و6 و13 و20 نوفمبر 2022، وفي 15 و29 يناير، و 12 و19 فبراير، 5 و26 مارس، و7 و21 مايو، و 4 و18 يونيو، وأخيراً في 22 من يوليو 2023.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر وهم: الطلبة الإماراتيين والطلبة المقيمين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيين المتقدّمين للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الاماراتيين وغير الاماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.