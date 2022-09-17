«التربية» توفر 31 ألف مقعد لاختبارات «إمسات»

أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير 31 ألف مقعد، موزعة على 182 مركزاً على مستوى الدولة، لاختبار الإمارات القياسي (إمسات)، ضمن فئة «إنجاز»، المخصصة لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة.

وحرصت الوزارة على تحديث معايير التقنية الخاصة بمراكز اختبار الإمارات القياسي، من الجانب التقني والبنية التحتية، وتوفير الأجهزة والدعم الفني، وكل السبل التي تضمن الراحة للطلاب.

وأفادت مساعد مدير مشروع في الوزارة، نور السري، بأن اختبار «إمسات» أصبح أداة التقييم الأولى لنظام التعليم في الدولة، ووضعت الوزارة ضمن أولوياتها تجهيز المراكز بشكل كامل، لتكون مؤهلة لتنافس على أعلى المستويات، وتكون موزعة على نطاق واسع عبر مواقع متعددة.

وأوضحت أن الوزارة على مدار الست سنوات الماضية، نجحت في ترخيص 182 مركز اختبار في جميع أنحاء الدولة، وتبلغ سعتها 31 ألف مقعد في كل يوم اختباري، وتعمل الوزارة على التوسع في ترخيص المزيد من المراكز، وفق خطة زمنية وضعتها، وذلك حرصاً على توفير سبل الراحة للطلبة، وضمان توفير مقاعد اختبارية موزعة في كل مكان، حتى تكون قريبة على كل الطلبة. وحددت الوزارة مواعيد جلسات «إمسات» للعام الدراسي الجديد، بواقع 16 جلسة تنطلق أولى الجلسات في 29 من أكتوبر المقبل، وتعقد آخر جلسة في الثاني من يوليو المقبل.

وأتاحت الوزارة للطلبة إمكانية عقد الاختبار في أربع جلسات مختلفة خلال يوم الاختبار، (الثامنة صباحاً، و11 ظهراً، والثانية بعد الظهر، والساعة الخامسة مساءً).

ويعدّ اختبار «إمسات» إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر، وهم: الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون، في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.

ووفرت الوزارة اختبارات تدريبية للطلبة على اختبار الإمارات القياسي (إمسات) عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت تلك الخطوة حرصاً منها على دعم الطلبة في الاستعداد لأداء الاختبارات والإسهام في تأهيلهم.

وتحاكي الاختبارات التجريبية الاختبارات الواقعية في سبع مواد دراسية (اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم الحاسوب).